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Children watch a screen broadcasting the address of Pakistani former prime minister Imran Khan a day after an assassination attempt during his long march near Wazirabad, in Islamabad on November 4, 2022. Former Pakistan prime minister Imran Khan was recovering in hospital on November 4 after a gunman shot him in the leg, with his supporters vowing the assassination attempt will not derail his long march bid to return to power. (Photo by Farooq NAEEM / AFP)
ظهور عمران خان من المستشفى حيث يتلقى العلاج
باكستان

في أول ظهور بعد نجاته.. عمران خان: هؤلاء الـ3 قرروا قتلي

رئيس وزراء باكستان السابق ألقى خطاباً مباشراً من مستشفى في لاهور حيث يتلقى العلاج بعد محاولة اغتياله أمس

العربية.نت
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اتّهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا ثناء الله، وقائدا كبيرا في الجيش بالتخطيط لمحاولة اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابته.

وقال خان للصحافيين في لاهور في أول ظهور علني له منذ نقله إلى المستشفى بعد هجوم الخميس: "قرر هؤلاء الثلاثة قتلي".

رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف

وقال إن مسلحين اثنين حاولا اغتياله في مدينة وزير اباد أمس بإطلاق النار على مسيرة احتجاجية كان يقودها إلى العاصمة إسلام أباد.

وأضاف خان، متحدثا في خطاب مباشر من مستشفى في لاهور حيث يتلقى العلاج، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

وكان أسد عمر، القيادي البارز في حزب خان، قد ألقى باللوم في إطلاق النار على رئيس الوزراء شهباز شريف، وعلى وزير الداخلية، وعلى جنرال في الجيش دون تقديم أي دليل.

وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله
وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله
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ووصفت الحكومة المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، قائلة إنها أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى، وإن المهاجم يخضع للتحقيق.

ولا تزال الشرطة تستجوب المهاجم المزعوم الذي ظهر في مقطع مصور يقول إنه نفذ إطلاق النار وتصرف بمفرده.

وقع الهجوم بينما كان نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي يسافر في قافلة احتجاجية كبيرة تضم شاحنات وسيارات باتجاه إسلام آباد. وشوهد في مقطع مصور هو وفريقه ينحنون سريعا أعلى سيارة أثناء إطلاق الرصاص.

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