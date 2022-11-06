خان لمناصريه: سألقاكم في احتجاجات جديدة!

على الرغم من ترحيبه بالتحقيق الذي ستجريه الحكومة بمحاولة اغتياله، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الأحد استئناف المسيرة الاحتجاجية نحو العاصمة إسلام آباد يوم الثلاثاء المقبل، من حيث توقفت في مدينة وزير آباد عندما تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

وأضاف خان أنه سيخاطب الجماهير بشكل يومي، على أن يلتحق بالمسيرة في وقت لاحق عند وصولها مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة بعد 10 – 15 يوماً حيث سيتولى قيادتها شخصياً، بحسب مراسل العربية/الحدث.

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مطالب بتحقيق شفاف ونزيه

إلى ذلك، أعرب في كلمة مصورة عن ترحيبه بعرض الحكومة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له يوم الخميس. وقال إنه يتطلع إلى تحقيق شفاف ونزيه، متسائلاً عن سبب عدم تسجيل محضر أولي في الشرطة رغم مرور ثلاثة أيام ورغم أن حكومة البنجاب تخضع لحكومة ائتلافية لحزب الإنصاف.

وفي إشارة إلى اقتراح رئيس الوزراء شهباز شريف تشكيل المحكمة العليا لجنة قضائية شاملة الأعضاء للتحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة، قال إنه لا يوجد أفضل من تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في المحاولة الفاشلة.

لكنه أضاف أن ذلك يجب أن يسبقه تحقيق جنائي في القضية.

مغادرة المستشفى

وكان حزب الإنصاف دعا أنصاره لتعليق الاحتجاجات الأحد وفتح طرق أغلقها أنصار الحزب للسماح للمسافرين والمشاركين في تجمع ديني للمشاركة فيه، في انتظار إعلان الحزب خطته للمرحلة المقبلة.

وتوقع قادة في الحزب السماح لعمران خان بمغادرة المستشفى اليوم، على أن يخلد للراحلة لمدة أسبوعين وفق نصيحة الأطباء.

يذكر أن خان أصيب في ساقه جراء إطلاق نار يوم الخميس بينما كان يلوح لحشود من فوق شاحنة يقود منها مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة واستقالة رئيس الوزراء شهباز شريف.