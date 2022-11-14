اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
An undated handout picture released by Turkish police shows an unidentified blast suspect arrested in Istanbul, Turkey. Turkish Police/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
تركيا

تركيا: منفذة هجوم إسطنبول سورية تدربت على يد جماعات كردية

بحسب الشرطة التركية، شابة سورية الجنسية تدعى أحلام البشير هي من زرعت القنبلة في شارع الاستقلال المكتظ أمس

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت السلطات التركية اعتقال عدد من المتورطين في التفجير الذي هز أمس وسط إسطنبول موقعاً 6 قتلى وعشرات الجرحى، ومن بينهم من وصفتها بالمنفذة.

وقالت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت 46 شخصاً يشتبه بصلتهم بالهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال.

اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
من 3
  • اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
  • اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
  • اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
(3 صور)
اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم
اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم

أما المنفذة الرئيسية للهجوم، فقالت الشرطة إنها شابة سورية الجنسية تدعى أحلام البشير، وهي من زرعت القنبلة في الشارع المكتظ أمس.

وأضافت الشرطة أن منفذة الهجوم تلقت تدريباتها في سوريا من قبل حزب العمال الكردستاني، ودخلت تركيا بشكل غير قانوني من المنطقة بين عفرين وإدلب.

من موقع التفجير أمس في اسطنبول
من 3
  • من موقع التفجير أمس في اسطنبول
  • من موقع التفجير أمس في اسطنبول
  • من موقع التفجير أمس في اسطنبول
(3 صور)
من موقع التفجير أمس في اسطنبول
من موقع التفجير أمس في اسطنبول
من موقع التفجير أمس في اسطنبول
من موقع التفجير أمس في اسطنبول
من موقع التفجير أمس في اسطنبول
من موقع التفجير أمس في اسطنبول
شاهد اللحظات الأولى لتفجير إسطنبول الدامي العرب والعالم شاهد اللحظات الأولى لتفجير إسطنبول الدامي

وأكدت الشرطة التركية أن الشابة التي اعتُقلت اعترفت بالوقائع. وأضافت الشرطة أن الشابة اعترفت بأنها تصرّفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، كما تلقّت تعليمات بشأن هذا الهجوم في عين العرب (كوباني) في شمال شرقي سوريا.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان، اليوم الاثنين، لو لم يتم إلقاء القبض عليهم.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يخوض حرباً منذ عقود مع أنقرة، وهو يعتبر منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تخوض تركيا معارك مع مقاتلين أكراد في شمال سوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من صدام بين "الاتحاد" و"الديمقراطي" في كردستان العراق.. لماذا؟ مخاوف من صدام بين "الاتحاد" و"الديمقراطي" في كردستان العراق.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط