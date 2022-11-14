تركيا: منفذة هجوم إسطنبول سورية تدربت على يد جماعات كردية

أعلنت السلطات التركية اعتقال عدد من المتورطين في التفجير الذي هز أمس وسط إسطنبول موقعاً 6 قتلى وعشرات الجرحى، ومن بينهم من وصفتها بالمنفذة.

وقالت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت 46 شخصاً يشتبه بصلتهم بالهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال.





اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم اعتقال الشابة المتهمة بتنفيذ الهجوم

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أما المنفذة الرئيسية للهجوم، فقالت الشرطة إنها شابة سورية الجنسية تدعى أحلام البشير، وهي من زرعت القنبلة في الشارع المكتظ أمس.

وأضافت الشرطة أن منفذة الهجوم تلقت تدريباتها في سوريا من قبل حزب العمال الكردستاني، ودخلت تركيا بشكل غير قانوني من المنطقة بين عفرين وإدلب.





من موقع التفجير أمس في اسطنبول من موقع التفجير أمس في اسطنبول من موقع التفجير أمس في اسطنبول

وأكدت الشرطة التركية أن الشابة التي اعتُقلت اعترفت بالوقائع. وأضافت الشرطة أن الشابة اعترفت بأنها تصرّفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، كما تلقّت تعليمات بشأن هذا الهجوم في عين العرب (كوباني) في شمال شرقي سوريا.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان، اليوم الاثنين، لو لم يتم إلقاء القبض عليهم.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يخوض حرباً منذ عقود مع أنقرة، وهو يعتبر منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تخوض تركيا معارك مع مقاتلين أكراد في شمال سوريا.