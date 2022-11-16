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وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية- رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية- رويترز)

أوستن: موسكو تواجه النكسة تلو الأخرى في أوكرانيا

دبي- العربية.نت
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مع تراجعها الأخير في جنوب أوكرانيا، وانسحاب قواتها من مدينة خيرسون، اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن روسيا تواجه النكسات واحدة تلو الأخرى على الأراضي الأوكرانية.

كييف: لا نمتلك مضادات فعالة للصواريخ الباليستية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا كييف: لا نمتلك مضادات فعالة للصواريخ الباليستية

وأكد خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم كييف مهما طالت الحرب.

كما شدد على أن الدعم الغربي ساعد القوات الأوكرانية على استعادة خيرسون.

18,6 مليار دولار

وتعليقا على المساعدات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى كييف، وفعاليتها على جبهات القتال، فأوضح أوستن أن نسبة اعتراض أنظمة "ناسماس" للصواريخ الروسية على سبيل المثال بلغت 100%

إلى ذلك، أشار إلى أن بلاده قدمت إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية تقدر بـ 18,6 مليار دولار.

(فرانس برس)
(فرانس برس)

أما عن حادثة سقوط صاروخ على بلدة حدودية بولندية أمس، فأوضح أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها لجمع كافة المعلومات حول ما حصل.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، تقاطرت المساعدات الغربية، وفي طليعتها الأميركية على كييف، مقابل وابل من العقوبات على موسكو طال كافة المجالات.

فيما حذرت روسيا مراراً من توريد أسلحة متطورة وذكية وصواريخ بعيدة المدى إلى السلطات الأوكرانية، معتبرة الأمر خطا أحمر بالنسبة لأمنها.

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