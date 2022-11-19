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A navy ship is seen during the Baltops 22 exercise in Baltic Sea, June 6, 2022. Picture taken June 6, 2022. REUTERS/Stoyan Nenov
سفينة للناتو في بحر البلطيق (أرشيفية)
روسيا و بوتين

الناتو: مقاتلتان روسيتان حلقتا بشكل خطير فوق سفننا بالبلطيق

الحادث وقع صباح الثلاثاء عندما اقتربت طائرتان روسيتان من سفن للحلف "على ارتفاع 300 قدم ومسافة 80 ياردة" دون أن يرد الطياران على الاتصالات

العربية.نت
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أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أمس الجمعة، أن طائرتين مقاتلتين روسيتين "اقتربتا بشكل خطير وغير احترافي" في وقت سابق من هذا الأسبوع من سفن للحلف كانت تجري عملية روتينية في بحر البلطيق.

وأوضحت القيادة البحرية للحلف الأطلسي أن الحادث وقع صباح الثلاثاء عندما اقتربت طائرتان روسيتان من هذه السفن "على ارتفاع 300 قدم (91 متراً) ومسافة 80 ياردة (73 متراً)" دون أن يرد الطياران على الاتصالات.

مقاتلات روسية (أرشيفية)
مقاتلات روسية (أرشيفية)

وأضاف البيان أن الناتو اعتبر حادثة الاقتراب "خطيرة وغير مهنية لأنها تمت في منطقة خطر معروفة، تم تفعيلها لتدريب الدفاع الجوي، ونظراً لمستوى ارتفاع الطائرات وقربها" مشيراً إلى أنها "زادت من خطر ارتكاب أخطاء في الحسابات وسقطات وحوادث".

ولفت البيان إلى أن قوات الناتو "تصرفت بمسؤولية" أمام هذه الحادثة، تنفيذاً للأنظمة البحرية.

وأضاف أن "الحلف سيرد بشكل مناسب على أي تداخل مع النشاط الشرعي للناتو في المنطقة من شأنه تعريض سلامة طائراتنا أو سفننا أو طاقمها للخطر. الناتو لا يسعى إلى المواجهة ولا يمثل أي تهديد".

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يأتي الحادث مع تصاعد التوترات بين الناتو وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وازدادت المخاوف من وقوع اشتباك بين الجانبين هذا الأسبوع بعد مقتل شخصين بصاروخ في بولندا المجاورة لأوكرانيا والعضو في الحلف.

وسارع التحالف إلى تهدئة التوتر بالقول إن الحادث ناجم على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وكثف حلف شمال الأطلسي وجوده في بحر البلطيق وبحر الشمال بعد تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

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