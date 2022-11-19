انفجار إسطنبول.. بلغاريا توجه اتهامات لـ5 مشتبه بهم

أعلن مكتب المدعي العام البلغاري اليوم السبت توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم بعد هجوم 13 نوفمبر في اسطنبول الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة "فرانس برس" إن "خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة" أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار من تركيا.

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كما قالت المتحدثة إن دور المتهمين في بلغاريا كان "لوجستياً".

وذكرت قنوات تلفزيونية محلية أن ثلاثة من هؤلاء من مولدافيا وآخر من دولة عربية لم يتم تحديدها.

وكانت محكمة تركية قد أمرت بسجن 17 مشتبهاً بهم على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بتفجير إسطنبول، موجهةً لهم تهم تقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء الجمعة.

وأفرجت المحكمة عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين بانتظار المحاكمة. كما أمرت بترحيل 29 شخصاً من تركيا اعتقلتهم الشرطة على صلة بالهجوم.

واستهدف الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر شارع الاستقلال الصاخب- والذي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم- وخلف ستة قتلى بينهم طفلان. وأصيب أكثر من 80 آخرين بالانفجار.

وألقت السلطات التركية باللوم في الانفجار على حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك الجماعات الكردية السورية التابعة له. ونفت الجماعات الكردية أي دور لها.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يشن تمرداً مسلحاً في تركيا منذ عام 1984. وحصد الصراع أرواح عشرات الآلاف منذ ذلك الحين.