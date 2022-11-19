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A relative of Yagmur Ucar and Arzu Ozsoy, a mother and daughter, who are two of the six victims of Sunday's blast that took place on Istiklal Avenue, mourns during their funeral ceremony in Istanbul, Turkey, November 14, 2022. REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY
من تشييع عدد من ضحايا تفجير اسطنبول
تركيا

انفجار إسطنبول.. بلغاريا توجه اتهامات لـ5 مشتبه بهم

النيابة العامة البلغارية: الأشخاص الـ5 متهمون بمساعدة أحد المنفذين المفترضين للاعتداء على الفرار من تركيا

العربية.نت
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أعلن مكتب المدعي العام البلغاري اليوم السبت توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم بعد هجوم 13 نوفمبر في اسطنبول الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة "فرانس برس" إن "خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة" أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار من تركيا.

كما قالت المتحدثة إن دور المتهمين في بلغاريا كان "لوجستياً".

الأدلة الجنائية في موقع التفجير
الأدلة الجنائية في موقع التفجير

وذكرت قنوات تلفزيونية محلية أن ثلاثة من هؤلاء من مولدافيا وآخر من دولة عربية لم يتم تحديدها.

وكانت محكمة تركية قد أمرت بسجن 17 مشتبهاً بهم على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بتفجير إسطنبول، موجهةً لهم تهم تقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء الجمعة.

وأفرجت المحكمة عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين بانتظار المحاكمة. كما أمرت بترحيل 29 شخصاً من تركيا اعتقلتهم الشرطة على صلة بالهجوم.

المشتبه بها الرئيسية أحلام البشير
المشتبه بها الرئيسية أحلام البشير
نشر صورة بلال حسن شريك منفذة هجوم إسطنبول الذي مثّل أنه زوجها العرب والعالم تركيا نشر صورة بلال حسن شريك منفذة هجوم إسطنبول الذي مثّل أنه زوجها

واستهدف الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر شارع الاستقلال الصاخب- والذي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم- وخلف ستة قتلى بينهم طفلان. وأصيب أكثر من 80 آخرين بالانفجار.

وألقت السلطات التركية باللوم في الانفجار على حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك الجماعات الكردية السورية التابعة له. ونفت الجماعات الكردية أي دور لها.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يشن تمرداً مسلحاً في تركيا منذ عام 1984. وحصد الصراع أرواح عشرات الآلاف منذ ذلك الحين.

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