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(L-R) Italian Prime Minister Mario Draghi, President of the European Commission Ursula von der Leyen, US President Joe Biden, German Chancellor Olaf Scholz, British Prime Minister Boris Johnson and Canada's Prime Minister Justin Trudeau pose for an informal group photo sitting on a bench after a working dinner during the G7 Summit held at Elmau Castle, in Kruen near Garmisch-Partenkirchen, Germany June 26, 2022. Ludovic Marin/Pool via REUTERS
بوريس جونسون وأولاف شولتس خلال اجتماع لمجموعة السبع في ألمانيا في يونيو الماضي
روسيا و أوكرانيا

برلين تصف جونسون بـ"المسلي" وتصريحاته بـ"الهراء".. بسبب كييف

رئيس وزراء بريطانيا السابق أكد أن ألمانيا أرادت أن تنهار أوكرانيا بسرعة في أعقاب عملية #روسيا العسكرية.. وبرلين تصف هذه التصريحات بـ"الهراء المطلق" وجونسون بـ"رئيس الوزراء السابق المسلي"

العربية.نت
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رفضت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، زعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بأن برلين أرادت في البداية أن "تنهار" أوكرانيا سريعاً في أعقاب العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

ونقلت شبكة "سي إن إن البرتغال" عن جونسون قوله يوم الاثنين إن "وجهة النظر الألمانية كانت في مرحلة ما أنه إذا كان ذلك سيحدث، وهو ما يمثل كارثة، فمن الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة، وأن تنهار أوكرانيا".

وذكرت الشبكة أن جونسون زعم أن ألمانيا كان لديها "جميع أنواع الأسباب الاقتصادية المنطقية" لهذا الموقف.

من جبهات القتال في أوكرانيا (أرشيفية)
من جبهات القتال في أوكرانيا (أرشيفية)
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وتعليقاً على هذه المزاعم، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء، أن ما قاله بوريس جونسون "هراء مطلق".

وأضاف: "نحن نعلم أن رئيس الوزراء السابق المسلي لديه دائماً علاقته الخاصة مع الحقيقة".

وللدلالة عن دعم برلين لكييف، استشهد المتحدث بالدفاع القوي للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أوكرانيا في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 27 فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب. وتابع زايبرت: "على هذا النحو، أعتقد أن الحقائق تتحدث ضد التلميح الذي سمعته في هذه المقابلة".

وواجه جونسون مراراً اتهامات بالكذب خلال حياته المهنية كصحافي ومشرع ثم رئيساً للوزراء. وقد أجبره أعضاء حزبه على الاستقالة في يوليو الماضي.

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