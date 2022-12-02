رئيس الصين يلمح لإمكانية تخفيف القيود المتصلة بكورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال إن انتشار المتحورة أوميكرون الأقل فتكاً بين متحورات كوروناقد يسمح لبكين بتخفيف قواعد الإغلاق، حسب ما نقله مسؤولون أوروبيون اليوم الجمعة.

والتقى ميشال الزعيم الصيني في بكين أمس الخميس. وقال مسؤول أوروبي لوكالة "فرانس برس" إن شي جين بينغ أخبر ميشال أن "الشعب الصيني يشعر بالإحباط" بعد ثلاث سنوات من تفشي جائحة كورونا.

مادة اعلانية

وبحسب مسؤولين أوروبيين، اقترح ميشال على الرئيس الصيني بأن تحذو الصين حذو أوروبا عبر منح أولوية للتطعيم بدلاً من تدابير الإغلاق للسيطرة على تفشي الوباء.

وقالوا إن شي جين بينغ أبلغ رئيس المجلس الأوروبي بأن "كوفيد في الصين بات متمثلاً حالياً بالمتحورة أوميكرون بشكل رئيسي، وكانت دلتا أكثر فتكاً بكثير، أما أوميكرون فهي أقل فتكاً، ما يفسح المجال لمزيد من الانفتاح بشأن القيود، ما شهدناه بالفعل في بعض المناطق".

ولدى سؤال ميشال الرئيس الصيني بشأن القيود والاحتجاجات، رد شي بالقول: "بعد تواصل كوفيد على مدى ثلاث سنوات يشعر الناس بالإحباط".

وقد خفّفت عدّة مدن صينية القواعد الصارمة لمكافحة كورونا اليوم، في ظلّ احتجاجات شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود.

واتسع الإحباط بين الصينيين من موقف الحكومة بشأن مكافحة الوباء فنزوا إلى الشوارع في نهاية الأسبوع الماضي، في تحرّكات على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود.

في أعقاب ذلك، بدأت عدّة مدن في تخفيف القيود الصحية، عبر التخلّي عن الفحوصات اليومية الجماعية التي صارت أساسية في ظلّ سياسة "صفر كوفيد".

ونظرياً، يجب وضع أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية في الصين في مركز للحجر الصحي. لكن يبدو أن تغييراً جذرياً يجري حالياً في هذا المجال.

ففي تحليل نشرته صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أعرب عدد من الخبراء عن دعمهم للإجراءات المتخذة من بعض السلطات المحلية للسماح للحالات الإيجابية بإتمام الحجر الصحي في المنزل.

وأعلن مسؤولون في بعض الأحياء الواقعة في مقاطعة شاويانغ في بكين أنّ هذا الإجراء سيجري تطبيقه من الآن في منطقتهم.

كذلك، أعلنت مدينة دونغوان الصناعية (جنوب) الخميس أنه ينبغي السماح للأشخاص الذين يستوفون "شروطاً محددة" بإتمام الحجر الصحّي في منازلهم، من دون تحديد ماهية هذه الشروط.

كذلك، طبّقت مدينة شينزن التكنولوجية الكبرى الواقعة أيضاً في الجنوب، سياسة مماثلة الأربعاء.

على المستوى الوطني، أشار مسؤولون حكوميون إلى أنه يمكن النظر في تخفيف أوسع للسياسة.

من جهتها، أقرّت نائبة رئيس الوزراء سون شونلان، في حديث أمام لجنة الصحة الوطنية الأربعاء، بالخطر المنخفض للمتحورة أوميكرون وتحسين معدّل التطعيم، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وقالت إنّ هذا هو السبب في أنّ نهج الصين تجاه الفيروس "يواجه ظروفاً جديدة".

ولم تذكر سون سياسة "صفر كوفيد"، ما أحيا الآمال في أن هذه الاستراتيجية التي أربكت حياة الشعب الصيني واقتصاد البلاد طيلة ثلاث سنوات، من شأنها أن تُخفَّف قريباً.

واعتباراً من الاثنين، سيتمكّن سكّان بكين مرة أخرى من ركوب الحافلة ومترو الأنفاق من دون الحاجة إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية تعود إلى أقل من 48 ساعة، حسبما أعلنت بلدية المدينة الجمعة. غير أنّه سيُطلب من هؤلاء تصريحاً صحياً يؤكد أنّهم لم يزوروا منطقة "عالية الخطورة".

ويتمّ تطبيق الإجراء ذاته منذ الجمعة في مدينة تشنغدو (جنوب غرب).

وفي بكين، دعت السلطات الصحية الخميس المستشفيات إلى التوقف عن رفض توفير الرعاية في غياب اختبار يرجع تاريخه إلى أقل من 48 ساعة.

في هذه الأثناء، سمح عدد من المدن الأخرى التي تضرّرت من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوّق وحتى المدارس، في خروج واضح عن قواعد الإغلاق الصارمة التي سادت إلى الآن.

وفي مدينة أوروميتشي عاصمة منطقة شينجيانغ (شمال غرب) حيث أدى حريق مميت إلى اندلاع أولى التظاهرات، أعلنت السلطات الجمعة إعادة فتح محلّات السوبرماركت والفنادق والمطاعم ومنتجعات التزلّج تدريجياً.

شهدت هذه المدينة التي يصل عدد سكانها إلى أكثر من أربعة ملايين نسمة واحدة من أطول عمليات الإغلاق في الصين، مع إغلاق بعض الأحياء منذ أوائل أغسطس.