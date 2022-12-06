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A view shows a military vehicle of the Bastion coastal missile system that went on duty on the Kuril island of Paramushir, Russia, which is one of the islands claimed by Japan and also known as the Northern Territories, in this still image taken from video released on December 5, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. PICTURE WATERMARKED AT SOURCE.
نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
روسيا و بوتين

روسيا تنشر أنظمة صاروخية على جزيرة متنازع عليها مع اليابان

موسكو نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون، التي تضم صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر، على جزيرة باراموشير في الجزء الشمالي من جزر الكوريل

العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أنها نشرت أنظمة دفاع صاروخية ساحلية متنقلة على جزيرة ضمن أرخبيل الكوريل ذي الموقع الاستراتيجي والممتد بين اليابان وشبه جزيرة كامشاتكا الروسية.

وتقول اليابان إن جزر الكوريل، التي تسيطر عليها روسيا، تابعة لها وتطلق عليها اسم الأراضي الشمالية. ويعود النزاع لنهاية الحرب العالمية الثانية عندما سيطرت القوات السوفيتية على هذه الجزر التي كانت تابعة لليابان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس أنه جرى نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون، التي تضم صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر، على جزيرة باراموشير في الجزء الشمالي من جزر الكوريل.

نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
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  • نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
  • نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
  • نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
(3 صور)
نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل
نشر أنظمة الصواريخ الروسية باستيون في جزر الكوريل

وأضافت أن "قوات سواحل من أسطول المحيط الهادي سيراقبون الوضع على مدار الساعة للسيطرة على المياه المجاورة ومناطق المضيق".

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من جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستراقب النشاط العسكري الروسي عن كثب، مضيفاً أنه يزداد كثافة في مناطق الشرق الأقصى بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا.

وانضمت اليابان لحلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وانسحبت روسيا من محادثات لإبرام معاهدة سلام مع اليابان وجمدت مشاريع اقتصادية مشتركة تتعلق بجزر الكوريل المتنازع عليها بسبب العقوبات التي فرضتها اليابان عليها بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

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