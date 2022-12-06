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FILE PHOTO: Hadia, 10, a 4th grade primary school student attends a class in Kabul, Afghanistan, October 25, 2021. The hardline Islamist Taliban movement, which stormed to power earlier this year after ousting the Western-backed government, has allowed all boys and younger girls back to class, but has not let girls attend secondary school. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo
تلميذات في إحدى مدارس كابل (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

طالبان تسمح للطالبات بإجراء امتحانات التخرج من الثانوية

يأتي القرار بالرغم من منع الفتيات من فصول الدراسة منذ سيطرة الحركة على أفغانستان العام الماضي

العربية.نت
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ذكر مسؤول من حكومة طالبان اليوم الثلاثاء أنه سيسمح للفتيات الأفغانيات بخوض امتحانات التخرج من المدرسة الثانوية هذا الأسبوع، بالرغم من منعهن من فصول الدراسة منذ سيطرة الحركة على البلاد العام الماضي.

ووفقاً لوثيقتين من وزارة التعليم في حكومة طالبان، اطلعت عليهما وكالة "أسوشيتد برس"، ينطبق القرار على 31 من أصل 34 ولاية في أفغانستان، حيث تبدأ عطلة الدراسة الشتوية أواخر ديسمبر الحالي.

من جهته، قال إحسان الله كتاب، رئيس قسم التعليم في كابل، إن الامتحانات ستجرى غداً الأربعاء. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى ولم يتضح عدد الفتيات اللواتي سيتمكنن من خوض الاختبارات.

تلميذات في إحدى مدارس قندهار (أرشيفية)
تلميذات في إحدى مدارس قندهار (أرشيفية)
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والولايات التي لن تجرى فيها الاختبارات هي: قندهار وهلمند ونيمروز، والتي لها جدول زمني مختلف للعام الدراسي، وعادة ما تجرى فيها اختبارات التخرج في وقت لاحق.

وتعليقاً على القرار، قالت ناجيلا، وهي طالبة من كابل تبلغ من العمر 18 عاماً: "كيف يمكننا خوض اختبار بعد عام ونصف العام أبقت فيها طالبان على أبواب المدارس مغلقة؟".

ومنعت طالبان الفتيات من المدارس الإعدادية والثانوية، كما منعت النساء عن معظم الوظائف وأمرتهن بارتداء ألبسة من رؤوسهن إلى أقدامهن في العلن. ومنعت النساء أيضاً من المتنزهات والصالات الرياضية والمهرجانات.

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