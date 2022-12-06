طالبان تسمح للطالبات بإجراء امتحانات التخرج من الثانوية

ذكر مسؤول من حكومة طالبان اليوم الثلاثاء أنه سيسمح للفتيات الأفغانيات بخوض امتحانات التخرج من المدرسة الثانوية هذا الأسبوع، بالرغم من منعهن من فصول الدراسة منذ سيطرة الحركة على البلاد العام الماضي.

ووفقاً لوثيقتين من وزارة التعليم في حكومة طالبان، اطلعت عليهما وكالة "أسوشيتد برس"، ينطبق القرار على 31 من أصل 34 ولاية في أفغانستان، حيث تبدأ عطلة الدراسة الشتوية أواخر ديسمبر الحالي.

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من جهته، قال إحسان الله كتاب، رئيس قسم التعليم في كابل، إن الامتحانات ستجرى غداً الأربعاء. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى ولم يتضح عدد الفتيات اللواتي سيتمكنن من خوض الاختبارات.

والولايات التي لن تجرى فيها الاختبارات هي: قندهار وهلمند ونيمروز، والتي لها جدول زمني مختلف للعام الدراسي، وعادة ما تجرى فيها اختبارات التخرج في وقت لاحق.

وتعليقاً على القرار، قالت ناجيلا، وهي طالبة من كابل تبلغ من العمر 18 عاماً: "كيف يمكننا خوض اختبار بعد عام ونصف العام أبقت فيها طالبان على أبواب المدارس مغلقة؟".

ومنعت طالبان الفتيات من المدارس الإعدادية والثانوية، كما منعت النساء عن معظم الوظائف وأمرتهن بارتداء ألبسة من رؤوسهن إلى أقدامهن في العلن. ومنعت النساء أيضاً من المتنزهات والصالات الرياضية والمهرجانات.