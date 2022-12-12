اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A general view of an empty room with the round table for a working session at a G7 Foreign Ministers Meeting, at the City Hall in Muenster, Germany November 4, 2022. Bernd Lauter/Pool via REUTERS
من اجتماع سابق لمجموعة السبع في ألمانيا هذا العام
روسيا و أوكرانيا

مجموعة السبع تعقد قمة افتراضية عن أوكرانيا

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، محادثات كل واحد على حدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تحضيراً لهذه القمة فضلاً عن مؤتمر لدعم أوكرانيا ينظم الثلاثاء في باريس

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يعقد قادة مجموعة السبع، اليوم الاثنين، قمة افتراضية مكرسة خصوصاً للحرب في أوكرانيا وتداعياتها.

ويشارك قادة هذه الدول السبع (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان) في هذه القمة بعد ظهر اليوم.

ويعقد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع خلال السنة الحالية، مؤتمراً صحافياً في برلين عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، محادثات كل واحد على حدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تحضيراً لهذه القمة، فضلاً عن مؤتمر لدعم أوكرانيا ينظم الثلاثاء في باريس.

زيلينسكي خلال زيارته للجنود في دونيتسك الأسبوع الماضي
زيلينسكي خلال زيارته للجنود في دونيتسك الأسبوع الماضي
القتال يستعر في شرق أوكرانيا وسط قصف وهجمات روسية مكثفة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا القتال يستعر في شرق أوكرانيا وسط قصف وهجمات روسية مكثفة

وأفاد قصر الإليزيه أن رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء من 47 دولة سيشاركون في المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجدد الرئيس الأميركي، الأحد، دعمه لأوكرانيا، على ما أوضح البيت الأبيض.

وتأتي القمتان في وقت تستهدف فيه القوات الروسية منشآت خدماتية أساسية في أوكرانيا، ما يسبب خصوصاً انقطاعاً في التيار الكهربائي يطال ملايين الأشخاص فيما درجات الحرارة متدنية جداً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط