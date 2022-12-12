مجموعة السبع تعقد قمة افتراضية عن أوكرانيا

يعقد قادة مجموعة السبع، اليوم الاثنين، قمة افتراضية مكرسة خصوصاً للحرب في أوكرانيا وتداعياتها.

ويشارك قادة هذه الدول السبع (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان) في هذه القمة بعد ظهر اليوم.

مادة اعلانية

ويعقد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع خلال السنة الحالية، مؤتمراً صحافياً في برلين عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، محادثات كل واحد على حدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تحضيراً لهذه القمة، فضلاً عن مؤتمر لدعم أوكرانيا ينظم الثلاثاء في باريس.

وأفاد قصر الإليزيه أن رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء من 47 دولة سيشاركون في المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجدد الرئيس الأميركي، الأحد، دعمه لأوكرانيا، على ما أوضح البيت الأبيض.

وتأتي القمتان في وقت تستهدف فيه القوات الروسية منشآت خدماتية أساسية في أوكرانيا، ما يسبب خصوصاً انقطاعاً في التيار الكهربائي يطال ملايين الأشخاص فيما درجات الحرارة متدنية جداً.