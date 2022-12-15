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A man injured by the Afghan forces shelling receives treatment at a hospital in Chaman, southwestern Pakistan along the Afghan border, Thursday, Dec. 15, 2022. Pakistani authorities on Thursday accused Afghan Taliban forces of indiscriminately firing mortars toward the civilian population near the southwestern Chaman border crossing, killing and wounding some people, a sign of increasing tension between the two neighbors. (AP Photo)
مصابون إثر تبادل إطلاق النار على معبر شامان
أفغانستان

قتيل في تجدد الاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

تسبب قصف وإطلاق نار عبر الحدود يوم الأحد الماضي في مقتل ثمانية مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني بالقرب من معبر شامان الرئيسي

العربية.نت
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قال مسؤولون باكستانيون إن اشتباكات اندلعت مجدداً بين قوات على الحدود الأفغانية الباكستانية قرب معبر شامان الرئيسي اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط قتيل وما يزيد عن عشرة مصابين.

وتسبب قصف وإطلاق نار عبر الحدود يوم الأحد الماضي في مقتل ثمانية مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني بالقرب من المعبر نفسه الذي يربط بين إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان وإقليم قندهار في جنوب أفغانستان.

فوضى إثر القصف الأحد الماضي على معبر شامان
فوضى إثر القصف الأحد الماضي على معبر شامان

وقال زاهد سليم، وهو مسؤول محلي في بلوخستان، لوكالة "رويترز"، إن اشتباكات اليوم الخميس بدأت عندما تعرض جنود باكستانيون لهجوم من الجانب الأفغاني من الحدود خلال إصلاحهم لجزء من السياج الحدودي تضرر خلال اشتباكات يوم الأحد.

ولم تعلق أفغانستان على الاشتباكات الجديدة. وتبادل الجانبان الاتهامات فيما يتعلق بالطرف البادئ لاشتباكات يوم الأحد.

وقال سليم إن قذائف مورتر أفغانية سقطت على مناطق سكنية في الجانب الباكستاني.

سقوط قتيل الأحد الماضي على معبر شامان
سقوط قتيل الأحد الماضي على معبر شامان
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بدوره، صرح مسؤول محلي بمنطقة شامان الحدودية الباكستانية بأن "مدنياً قُتل وأصيب 12 آخرون بينهم نساء وأطفال"، مضيفاً أن الاشتباكات لا تزال دائرة.

والنزاعات الحدودية بين أفغانستان وباكستان مستمرة منذ عقود، وتم إغلاق معبر شامان لعدة أيام بعد اشتباكات مماثلة الشهر الماضي.

ويُعد شامان ثاني أكثر المعابر نشاطاً بين البلدين، وهو طريق رئيسي للتجارة تنتقل عبره كميات كبيرة من السلع الحيوية من وإلى أفغانستان.

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