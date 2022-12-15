قتيل في تجدد الاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان
تسبب قصف وإطلاق نار عبر الحدود يوم الأحد الماضي في مقتل ثمانية مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني بالقرب من معبر شامان الرئيسي
قال مسؤولون باكستانيون إن اشتباكات اندلعت مجدداً بين قوات على الحدود الأفغانية الباكستانية قرب معبر شامان الرئيسي اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط قتيل وما يزيد عن عشرة مصابين.
وتسبب قصف وإطلاق نار عبر الحدود يوم الأحد الماضي في مقتل ثمانية مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني بالقرب من المعبر نفسه الذي يربط بين إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان وإقليم قندهار في جنوب أفغانستان.
وقال زاهد سليم، وهو مسؤول محلي في بلوخستان، لوكالة "رويترز"، إن اشتباكات اليوم الخميس بدأت عندما تعرض جنود باكستانيون لهجوم من الجانب الأفغاني من الحدود خلال إصلاحهم لجزء من السياج الحدودي تضرر خلال اشتباكات يوم الأحد.
ولم تعلق أفغانستان على الاشتباكات الجديدة. وتبادل الجانبان الاتهامات فيما يتعلق بالطرف البادئ لاشتباكات يوم الأحد.
وقال سليم إن قذائف مورتر أفغانية سقطت على مناطق سكنية في الجانب الباكستاني.
بدوره، صرح مسؤول محلي بمنطقة شامان الحدودية الباكستانية بأن "مدنياً قُتل وأصيب 12 آخرون بينهم نساء وأطفال"، مضيفاً أن الاشتباكات لا تزال دائرة.
والنزاعات الحدودية بين أفغانستان وباكستان مستمرة منذ عقود، وتم إغلاق معبر شامان لعدة أيام بعد اشتباكات مماثلة الشهر الماضي.
ويُعد شامان ثاني أكثر المعابر نشاطاً بين البلدين، وهو طريق رئيسي للتجارة تنتقل عبره كميات كبيرة من السلع الحيوية من وإلى أفغانستان.
-
هولندا تستدعي السفير الإيراني بشأن إعدام متظاهرينإيران نفذت مؤخراً حكمين بالإعدام مرتبطين بالاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 16 سبتمبر الفائت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني إيران
-
الأمم المتحدة: إعدام مئات المدنيين الأوكرانيين في بداية الهجوم الروسيلجنة التحقيق: تم توثيق جرائم قتل 341 رجلاً و72 امرأة و20 فتى و8 فتيات في 102 مدينة وقرية العرب والعالم
-
فيروس يتفشى بين لاعبي فرنسا قبل يومين من النهائيكشفت تقارير صحافية عن تفشي فيروس بين لاعبي المنتخب الفرنسي قبل يومين من مباراة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين يوم الأحد على ملعب لوسيل.وبلغ الفرنسيون ... رياضة