شاهد.. المنزل الذي شهد المداهمة الأمنية لخلية معان في الأردن

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل المداهمة الأمنية للقبض على قاتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، والذي لقي حتفه في منطقة الحسينية بمحافظة معان، برصاص مخربين.

كما أظهر فيديو المنزل الذي تمت فيه مداهمة الخلية المسؤولة عن مقتل عناصر أمن في معان.

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وأكدت المديرية أن المداهمة أفضت لإلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.

ونعت مديرية الأمن العام كلا من النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين، الذين قضوا في سبيل الوطن برصاص الإرهاب، وإصابة 5 من القوات الأمنية أُسعفوا وهم قيد العلاج.

هذا وكانت التحقيقات في قضية مقتل العميد الدلابيح قد أكدت من خلال المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة حصر الاشتباه بتلك المجموعة التي يحمل معظم أفرادها الفكر التكفيري المتطرف

وبيّنت مديرية الأمن العام أن التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة، وسيتم الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولاً بأول لحين إحالة القضية للقضاء.