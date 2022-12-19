اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من المنزل الذي شهد المداهمة الأمنية

شاهد.. المنزل الذي شهد المداهمة الأمنية لخلية معان في الأردن

المداهمة أفضت لإلقاء القبض على قاتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح و9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل المداهمة الأمنية للقبض على قاتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، والذي لقي حتفه في منطقة الحسينية بمحافظة معان، برصاص مخربين.

كما أظهر فيديو المنزل الذي تمت فيه مداهمة الخلية المسؤولة عن مقتل عناصر أمن في معان.

وأكدت المديرية أن المداهمة أفضت لإلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.

ونعت مديرية الأمن العام كلا من النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين، الذين قضوا في سبيل الوطن برصاص الإرهاب، وإصابة 5 من القوات الأمنية أُسعفوا وهم قيد العلاج.

الكشف عن أسماء وصور ضباط الأردن الذين قضوا بمداهمة قاتل الدلابيح العرب والعالم الكشف عن أسماء وصور ضباط الأردن الذين قضوا بمداهمة قاتل الدلابيح
توقيف 9 بينهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول.. الأردن يكشف تفاصيل مداهمة خلية معان العرب والعالم توقيف 9 بينهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول.. الأردن يكشف تفاصيل مداهمة خلية معان

هذا وكانت التحقيقات في قضية مقتل العميد الدلابيح قد أكدت من خلال المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة حصر الاشتباه بتلك المجموعة التي يحمل معظم أفرادها الفكر التكفيري المتطرف

وبيّنت مديرية الأمن العام أن التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة، وسيتم الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولاً بأول لحين إحالة القضية للقضاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط