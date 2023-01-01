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يوآف غالانت
نووي إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد: سنمنع إيران من حيازة السلاح النووي

يوآف غالانت يتعهد بإجراءات صارمة بشأن إطلاق الصواريخ من غزة

العربية.نت
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إيران تسعى جاهدة "لامتلاك سلاح نووي".

وتعهد الوزير الذي تسلم مهامه اليوم في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو، بمحاربة ما وصفه "بالإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

إسرائيل: السلاح النووي الإيراني هو أكبر تهديد محتمل إقليمياً وعالمياً العرب والعالم نووي إيران إسرائيل: السلاح النووي الإيراني هو أكبر تهديد محتمل إقليمياً وعالمياً

كذلك، شدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الأربعاء، تعيين يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

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