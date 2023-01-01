وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد: سنمنع إيران من حيازة السلاح النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إيران تسعى جاهدة "لامتلاك سلاح نووي".

وتعهد الوزير الذي تسلم مهامه اليوم في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو، بمحاربة ما وصفه "بالإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

مادة اعلانية

كذلك، شدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الأربعاء، تعيين يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.