اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صوور نشرتها مواقع روسية للجندي ديميتري بيروف
صور نشرتها مواقع روسية للجندي ديميتري بيروف
روسيا و أوكرانيا

روسيا تلاحق و"تصفّي" جندياً فر لرفضه القتال في أوكرانيا

ديميتري بيروف البالغ من العمر 31 عاماً فر وهو يحمل مسدساً رشاشاً وبحوزته قنابل يدوية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء أنها أطلقت النار على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هرباً من القتال في أوكرانيا.

وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا إن "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية طوعاً ومن دون إذن، تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على تلغرام لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن مقتله.

صورة لجثة ديميتري بيروف بحسب ما نشرته موقع روسية
من 2
  • صورة لجثة ديميتري بيروف بحسب ما نشرته موقع روسية
  • صور نشرتها مواقع روسية للجندي ديميتري بيروف
(2 صور)
صورة لجثة ديميتري بيروف بحسب ما نشرته موقع روسية
صورة لجثة ديميتري بيروف بحسب ما نشرته موقع روسية
صور نشرتها مواقع روسية للجندي ديميتري بيروف
صور نشرتها مواقع روسية للجندي ديميتري بيروف

من جهتها، أفادت القناة المحلية التابعة لشبكة "في. جي. تي. آر. كاي" أن الجندي البالغ منن العمر 31 عاماً هرب من "منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا" وكان مطلوباً في منطقتي فورونيج وليبيتسك.

وبحسب وسائل إعلامية، فقد كان يحمل مسدساً رشاشاً، وبحوزته قنابل يدوية، وكان يحاول التوجه إلى قريته في منطقة ليبيتسك.

وقد حصلت حالات فرار كثيرة لجنود روس يقاتلون في أوكرانيا.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة كوميرسانت اليوم أن قضية جنائية فُتحت بحق ثمانية جنود متهمين بأنهم تركوا قاعدة عسكرية في منطقة لوغانسك في أوكرانيا في ديسمبر، حاملين أسلحتهم ووصلوا إلى روسيا بسيارة أجرة.

بوتين: أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين: أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية

في أوائل ديسمبر، اعتقلت قوات الأمن الروسية جندياً هارباً متهماً بإطلاق النار على شرطي، وفق وسائل الإعلام، يشتبه بأنه منشق عن مجموعة "فاغنر" الخاصة.

بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديلات تنصّ على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات للجنود الذين يهربون أو يرفضون القتال.

وكانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف عنصر احتياط أواخر سبتمبر لدعم القوات الروسية ميدانياً في أوكرانيا، ما دفع عشرات الآلاف من الروس إلى مغادرة البلاد لتجنب التجنيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا في مخيمات النازحين بسوريا ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا في مخيمات النازحين بسوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط