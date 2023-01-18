روسيا تلاحق و"تصفّي" جندياً فر لرفضه القتال في أوكرانيا
ديميتري بيروف البالغ من العمر 31 عاماً فر وهو يحمل مسدساً رشاشاً وبحوزته قنابل يدوية
أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء أنها أطلقت النار على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هرباً من القتال في أوكرانيا.
وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا إن "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية طوعاً ومن دون إذن، تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على تلغرام لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن مقتله.
من جهتها، أفادت القناة المحلية التابعة لشبكة "في. جي. تي. آر. كاي" أن الجندي البالغ منن العمر 31 عاماً هرب من "منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا" وكان مطلوباً في منطقتي فورونيج وليبيتسك.
وبحسب وسائل إعلامية، فقد كان يحمل مسدساً رشاشاً، وبحوزته قنابل يدوية، وكان يحاول التوجه إلى قريته في منطقة ليبيتسك.
1/ #Ukraine #Russia— David Kime (@CyberRealms1) January 18, 2023
In the Lipetsk region, a deserter who escaped with a weapon from the zone of the NWO was eliminated.
On January 13, 31-year-old Private Dmitry Perov voluntarily left the location of the regiment on the territory of the special operation. pic.twitter.com/TqfAR5Xx4y
وقد حصلت حالات فرار كثيرة لجنود روس يقاتلون في أوكرانيا.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة كوميرسانت اليوم أن قضية جنائية فُتحت بحق ثمانية جنود متهمين بأنهم تركوا قاعدة عسكرية في منطقة لوغانسك في أوكرانيا في ديسمبر، حاملين أسلحتهم ووصلوا إلى روسيا بسيارة أجرة.
في أوائل ديسمبر، اعتقلت قوات الأمن الروسية جندياً هارباً متهماً بإطلاق النار على شرطي، وفق وسائل الإعلام، يشتبه بأنه منشق عن مجموعة "فاغنر" الخاصة.
بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديلات تنصّ على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات للجنود الذين يهربون أو يرفضون القتال.
وكانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف عنصر احتياط أواخر سبتمبر لدعم القوات الروسية ميدانياً في أوكرانيا، ما دفع عشرات الآلاف من الروس إلى مغادرة البلاد لتجنب التجنيد.
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