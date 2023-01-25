بايدن: سنزود كييف بـ 31 دبابة أبرامز.. ولا تهدد روسيا

بعد إعلان ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن واشنطن قررت تزويد كييف بـ 31 دبابة "إم 1 أبرامز". وقال بايدن، اليوم الأربعاء، متحدثًا في البيت الأبيض: "أعلن لكم اليوم أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، (هذا الرقم) يعادل كتيبة (دبابات) أوكرانية واحدة".

"التسليم سيستغرق وقتا"

وأضاف أن "تسليم هذه الدبابات إلى ساحة المعركة سيستغرق وقتًا"، متابعا "في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة "ستبدأ تدريب الجيش الأوكراني في أقرب وقت ممكن".

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وأكد أن "ما نريده جميعًا نهاية هذه الحرب، ولكن بشروط عادلة ودائمة".

"لا تشكل تهديداً لروسيا"

كما أكد أن الدبابات الغربية التي قرّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفي مقدمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للقصف الروسي "لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

وقال بايدن إن إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.. هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

تكثيف دعم أوكرانيا

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الحلفاء الغربيين، الأربعاء، إلى "تكثيف" دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، بعد قرارهم "الجماعي والحاسم" بمنح كييف دبابات حديثة.

وفي مكالمة هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، "قال رئيس الوزراء إنه أصبح من الواضح الآن أن روسيا في موقف دفاعي، وأن الشركاء الدوليين لديهم نافذة لتسريع الجهود الرامية إلى تأمين سلام دائم في أوكرانيا".

وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان، أن سوناك "دعا الحلفاء إلى تكثيف دعمهم في الأسابيع والأشهر القادمة".