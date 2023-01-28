القيادة الفلسطينية: نهج حكومة إسرائيل يهدد استقرار المنطقة

حذّرت القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في نهجها الحالي الذي سيؤدي "للمزيد من التدهور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القيادة اجتمعت اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "التصعيد الخطير" الذي وصلت إليه الأوضاع.

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ودعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى إلزام حكومة إسرائيل بوقف "أعمالها الأحادية"، داعيةً إلى "إعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت القيادة الفلسطينية الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الخميس الماضي، حيث أعلنت وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية رداً على ما وصفته بـ"المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية وراح ضحيتها 10 أشخاص إضافة إلى عشرات المصابين.

وشدد البيان على استمرار تواصل القيادة الفلسطينية مع الجهات الدولية والعربية من أجل توفير الدعم والإسناد والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أيضاً على أهمية الاستجابة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي".

يأتي هذا فيما أصيب إسرائيليان بجروح صباح اليوم في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذه فتى فلسطيني في الـ13 من عمره، أصيب بدوره برصاص الشرطة، غداة اعتداء على كنيس أوقع 7 قتلى وقُتل منفذه.