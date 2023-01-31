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A Ukrainian serviceman looks on, amid Russia's attack on Ukraine, in Bakhmut, Donetsk region, Ukraine January 27, 2023. REUTERS/Yan Dobronosov TPX IMAGES OF THE DAY
الجيش الأوكراني على جبهات القتال في باخموت
روسيا و أوكرانيا

روسيا تسيطر على بلدة شمالي باخموت.. وكييف: لم يُقطع خط إمدادنا

موسكو تقول إنها سيطرت على بلدة بلاهوداتني شمالي باخموت.. وأوكرانيا تؤكد أن قواتها منعت موسكو من قطع خط الإمداد الشرقي

العربية.نت
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قالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن قواتها صدت هجمات روسية على طريق قريب من بلدة باخموت بشرق البلاد مما حال دون سيطرة موسكو على خط إمداد أوكراني مُهم.

وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت.

وأضاف: "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري".

جبهات القتال في باخموت
جبهات القتال في باخموت

وأضاف أن باخموت تظل إحدى مناطق الاستهداف الرئيسية للهجمات الروسية بطرق من بينها القصف بالمدفعية وهجمات المشاة.

وتخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.

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من جهتها قالت روسيا اليوم إن قواتها سيطرت على قرية بلاهوداتني الواقعة إلى الشمال مباشرة من باخموت، حيث اندلعت في الأسابيع الأخيرة بعض من أعنف المعارك التي دارت خلال الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلاهوداتني الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات شمالي باخموت بمساعدة دعم جوي.

وكانت مجموعة فاغنر قد أعلنت بالفعل يوم السبت أن وحداتها سيطرت على بلاهوداتني، لكن كييف قالت إنها صدت هجوماً على القرية.

وتقول روسيا إنها سيطرت على عدة مواقع حول باخموت، حيث خاضت قواتها وعناصر فاغنر على مدى شهور معركة استنزاف مع القوات الأوكرانية.

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