ترقب إعلان أوروبي عن خطط لتدريب 30 ألف جندي أوكراني

أكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أن مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيعلن خلال القمة الأوروبية الأوكرانية يوم 3 فبراير عن خطط لتدريب 30 ألف جندي أوكراني.

وقال المسؤول للصحفيين: "مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي سيعلن عن هدف جديد لمهمتنا التدريبية لأوكرانيا. كما تعلمون، كان الهدف الأولي هو تدريب 15 ألف جندي. بينما سيكون الهدف الجديد هو 15 ألف آخر. أي سيبلغ المجموع 30 ألف جندي بشكل عام".

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من جهته، أفاد ممثل رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي بأن قضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وخطة السلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل النزاع، ومساعدة المجتمع لكييف فضلاً عن الأمن الغذائي، هي الموضوعات الرئيسية لقمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والتي ستكون في 3 فبراير في كييف.

وقال المسؤول اليوم: "سيكون هناك 4 مواضيع، عملية انضمام أوكرانيا (للاتحاد)، ورد الاتحاد الأوروبي (مساعدة كييف والعقوبات على روسيا) وخطة السلام التي وضعها الرئيس زيلينسكي المكونة من 10 نقاط.. والأمن الغذائي".