شاهد.. 63 جندياً روسياً يعودون من الأسر بأوكرانيا

على الرغم من استمرار المعارك بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت موسكو عودة عدد من الجنود الروس الأسرى.

فقد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن إعادة 63 جنديا روسياً من الأسر من الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن القائمة تضم أشخاصاً من "الفئة الحساسة"، تم تبادلهم من خلال وساطة دولة الإمارات.

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مناصب حساسة

كما أشارت إلى أن عدد الجنود بلغ 63 جنديا من القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن "مجموعة الجنود المفرج عنهم تضم أشخاصا بمناصب حساسة"، بحسب ما نقلت وكالة تاس.

إلى ذلك، لفتت إلى أن جميع العسكريين موجودون حاليا على الأراضي الروسية، و"يتم تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة لهم، فضلا عن فرصة الاتصال بالأقارب".

يشار إلى أن هذا ثاني تبادل للأسرى هذا العام 2023، إذ أعيد 50 جندياً روسياً من الأراضي الأوكرانية في 8 يناير الماضي.

في حين لا تزال المفاوضات السياسية معلقة منذ أبريل العام الماضي، مع تضاؤل أي أمل في استئنافها قريباً، لاسيما في ظل الأنباء التي تتحدث عن خطة لهجوم واسع ستشنه القوات الروسية في الربيع المقبل، بعد سلسلة من الانتكاسات التي منيت بها مؤخراً ودفعتها إلى الانسحاب من بعض المناطق الأوكرانية، التي كانت تسيطر عليها لاسيما في الجنوب والشرق.