شاهد.. 63 جندياً روسياً يعودون من الأسر بأوكرانيا

على الرغم من استمرار المعارك بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت موسكو عودة عدد من الجنود الروس الأسرى.
فقد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن إعادة 63 جنديا روسياً من الأسر من الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن القائمة تضم أشخاصاً من "الفئة الحساسة"، تم تبادلهم من خلال وساطة دولة الإمارات.
مناصب حساسة
كما أشارت إلى أن عدد الجنود بلغ 63 جنديا من القوات المسلحة.
وأوضحت الوزارة أن "مجموعة الجنود المفرج عنهم تضم أشخاصا بمناصب حساسة"، بحسب ما نقلت وكالة تاس.
إلى ذلك، لفتت إلى أن جميع العسكريين موجودون حاليا على الأراضي الروسية، و"يتم تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة لهم، فضلا عن فرصة الاتصال بالأقارب".
يشار إلى أن هذا ثاني تبادل للأسرى هذا العام 2023، إذ أعيد 50 جندياً روسياً من الأراضي الأوكرانية في 8 يناير الماضي.
في حين لا تزال المفاوضات السياسية معلقة منذ أبريل العام الماضي، مع تضاؤل أي أمل في استئنافها قريباً، لاسيما في ظل الأنباء التي تتحدث عن خطة لهجوم واسع ستشنه القوات الروسية في الربيع المقبل، بعد سلسلة من الانتكاسات التي منيت بها مؤخراً ودفعتها إلى الانسحاب من بعض المناطق الأوكرانية، التي كانت تسيطر عليها لاسيما في الجنوب والشرق.
-
يحمل أحد أخطر أنواع الأفاعي ويتبختر.. فيديو لا يصدق من السودانفي مقطع فيديو أثار رعباً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أطلّ أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وهو يخرج "ثعبان أصلة" من حقيبة ... الأخيرة
-
جدل واسع في مصر.. تمثال يثير استياء أهالي قناأثارت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لتمثال فرعوني مشوه في النصب التذكاري لمعركة البارود بمدينة قفط جنوب محافظة قنا، جدلاً واسعاً بين ... مصر
-
ميسي يكشف مصير "البشت" العربي.. وهذا مكانهكشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مصير البشت العربي، الذي توّج به بعد فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر في ديسمبر 2022.وأكد ميسي في حديث مع ... الأخيرة