شولتس: متفقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة الأحد أن هناك "توافقا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية.

"إجماع"

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية "هناك إجماع على هذه النقطة".

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يأتي ذلك بعدما اتخذ حلفاء أوكرانيا خطوات جديدة في مجال الدعم العسكري، بتعهدهم منحها خصوصا دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى.

فيما يمكن للمنظومة التي يطلق عليها اسم "القنبلة ذات القطر الصغير المطلقة من الأرض" (GLSDB) أن تضاعف تقريبًا نطاق قوة الضربات الأوكرانية، وفق البنتاغون الذي أعلن الجمعة أنه سيتم تضمينها في حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة.

تهديد المواقع الروسية

كما يمكن لهذه الصواريخ التي يتم إطلاقها من الأرض إصابة هدف على بعد 150 كم، وهي بالتالي تهدد المواقع الروسية خلف خطوط القتال.

ووعد الحلفاء بمنح كييف دبابات ثقيلة غربية الصنع، وقد يصل عددها إلى "ما بين 120 و140" قطعة من دول مختلفة. وستُسلّم ألمانيا 14 دبابة ليوبارد 2 من مخزون جيشها.

بوتين: الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي حلفاء هتلر عبر إرسال دبابات ليوبارد

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن "الدبابات الألمانية تهددنا مرة أخرى"، مقارنًا بين حملته العسكرية في أوكرانيا والحرب ضد النازية خلال إحياء الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على جيوش هتلر في معركة ستالينغراد.

"مقارنات سخيفة"

وردّ عليه شولتس في مقابلته مع صحيفة "بيلد" قائلا إن "تصريحاته جزء من سلسلة من المقارنات التاريخية السخيفة التي يستخدمها لتبرير هجومه على أوكرانيا".

وأضاف المستشار الألماني "لكن لا شيء يبرر هذه الحرب".

أيضا تابع "جنبًا إلى جنب مع حلفائنا، نزوّد أوكرانيا الدبابات القتالية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. لقد درسنا بعناية كل عملية تسليم للأسلحة، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة. هذا النهج المشترك يتيح تجنّب تصعيد الحرب".

"بوتين لم يهدده شخصيا"

وأكد شولتس أن بوتين "لم يهدده" شخصيا خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معه منذ بدء النزاع.

وقد طرحت عليه الصحيفة السؤال بعد أن صرّح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في شريط وثائقي أن الرئيس الروسي "هدده" متحدثا عن إطلاق "صاروخ"، وقد نفى الكرملين الاتهام.