كييف تستعد لهجوم روسي كبير.. وتتوقع الحصول على مقاتلات غربية

أعرب وزير الدفاع الأوكراني الأحد عن ثقته في موافقة الحلفاء الغربيين على طلب الأسلحة الأخير الذي تقدمت به البلاد، والمتمثل في الحصول على طائرات حربية لمواجهة القوات الروسية.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي في كييف إن أوكرانيا تلقت بالفعل كل شيء من "قائمة الطلبات التي تقدمت بها سابقاً"، باستثناء الطائرات.

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وتوقع ريزنيكوف قائلاً: "ستكون هناك طائرات أيضاً. والسؤال هو بالضبط أي نوع من الطائرات.. يمكنك القول إن هذه المهمة قد اكتملت بالفعل".

وحتى الآن، حصلت أوكرانيا على دعم دول البلطيق وبولندا في سعيها للحصول على طائرات غربية مقاتلة. لكن العديد من القادة الغربيين أعربوا عن قلقهم من أن يستفز تزويد أوكرانيا بالطائرات الكرملين ويجر بلادهم إلى عمق الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأحدث دماراً هائلاً.

وتؤكد كييف أن مثل هذه الطائرات تشكّل ضرورة لتحدي التفوق الجوي لروسيا.

ومنذ بدء الحرب، رفض القادة الغربيون بعض طلبات أوكرانيا، مثل الصواريخ طويلة المدى والدبابات، لكنهم وافقوا لاحقاً.

وانتقد ريزنيكوف "تردّد" الغربيين في تسليم المقاتلات إلى بلاده، الأمر الذي "سيكلّف المزيد من أرواح" الأوكرانيين.

كما قال وزير الدفاع الأوكراني إنه يتوقع هجوماً روسياً كبيراً في 24 فبراير، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب. واعتبر أنه "لن يكون هناك وقت (كافٍ) لوصول كلّ الأسلحة الغربية قبل ذلك"، لكنّه أضاف "لدينا الموارد والاحتياطيات" للمقاومة.

وأشار إلى أن الروس نقلوا مراكز قيادتهم ومستودعات الذخيرة، بطريقة تجعل من الصعب على الضربات الأوكرانية كسر خطوط الإمداد الخاصة بهم.

وفي السياق، أعلن ريزنيكوف أن التدريب على دبابات ليوبارد الألمانية الصنع سيبدأ الاثنين.

كذلك، أشار إلى أنّ "عمليات تدقيق" داخلية تجري في وزارة الدفاع التي طالتها في الأسابيع الأخيرة فضيحة فساد مرتبطة بإمدادات الجيش.