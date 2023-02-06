إطلاق نار على مروحية أممية وهي تحلق بسماء الكونغو.. ومقتل جندي

قُتل عنصر جنوب إفريقي من قوات حفظ السلام الأممية وأُصيب آخر بجروح بالغة الأحد بسبب إطلاق نار على مروحيتهما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة "مونوسكو" أمادو با أن المروحية أُصيبت بطلقات نارية حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء توجّهها إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكّنت أخيراً من الهبوط.

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وأكد جيش جنوب إفريقيا هذه المعلومات مساء الأحد، مورداً في بيان أن المروحية تعرضت لإطلاق نار وأن "أحد أفراد طاقمها قتل، وأصيب آخر لكنه تمكن من الاستمرار في توجيه الطائرة والهبوط بها".

ولفت إلى أنه أبلغ "أسرتَي العسكريَين ضحيتَي هذه الحادثة المؤسفة"، وسيكشف مزيداً من التفاصيل "في الوقت المناسب".

وأضاف المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة أن مصدر إطلاق النار الذي أصاب المروحية لم يعرف بعد.

ولم يوضح الجانبان نوعية السلاح الذي أطلق على الطائرة أو السبب الذي أدى لسقوط القتيل والمصاب.

وفي بيان نشر مساء الأحد، دانت قائدة البعثة الأممية بينتو كيتا "بشدة هذا الهجوم الجبان على مروحية تحمل شعار الأمم المتحدة" وذكّرت أن "الهجمات على أصحاب الخوذ الزرق يمكن أن تشكل جريمة حرب".

ولقي ثمانية من قوات حفظ السلام (ستة باكستانيين وروسي وصربي) حتفهم في تحطم مروحيتهم فوق منطقة قتال بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة "إم. 23" في 29 مارس 2022.

وتنشط منذ عقود جماعات مسلحة عديدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، وكثير منها أنشئ إبان الحروب الإقليمية التي اندلعت خلال التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.

ومنذ نوفمبر 2021، سيطرت حركة "إم. 23" المتمردة على أجزاء من المنطقة وباتت قواتها على بعد أميال من غوما.

وحضّ زعماء دول شرق إفريقيا السبت على وقف فوري لإطلاق النار خلال قمة استثنائية دعت إلى إيجاد سبل لتهدئة النزاع المحتدم.

يذكر أن الكونغو الديمقراطية غنيّة بالمعادن والأحجار الكريمة، لكن عقوداً من الحرب وسوء الإدارة المزمن جعل القليل من الثروة الهائلة تتدفق إلى حوالي 100 مليون مواطن.