اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Guillaume Ngefa-Atondoko Andali
جيوم نجيفا أتوندوكو أندالي

"بسبب تحيزه".. مالي تطرد مسؤول في بعثة الأمم المتحدة

الحكومة المؤقتة في مالي أمهلت أهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 48 ساعة لمغادرة البلاد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الحكومة المؤقتة في مالي الأحد إنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.

وقالت في بيان إن قرار طرد جيوم نجيفا أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته بـ"اختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني" في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي والتي عُقد آخرها في 27 يناير الماضي.

قوات حفظ السلام الأممية في مالي (أرشيفية)
قوات حفظ السلام الأممية في مالي (أرشيفية)
أردوغان: البعثات الغربية في تركيا ستدفع ثمن إغلاقها العرب والعالم تركيا وأوروبا أردوغان: البعثات الغربية في تركيا ستدفع ثمن إغلاقها

وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية خطيرة وأعمال عنف. ومنذ عشر سنوات، تحارب مالي الواقعة في غرب إفريقيا تمرداً مسلحاً يرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش. ورغم ذلك شهد البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية، مما أدى لانتقادات غربية.

وفي الآونة الأخيرة ابتعدت مالي، في ظل حكم المجلس العسكري الحالي، عن حليفتها التقليدية فرنسا التي سحبت جميع قواتها من البلاد، واقتربت بالمقابل من روسيا حيث باتت تستعين بمجموعة فاغنر لضبط الأمن في بعض المناطق.

وقد أدى التوترات بين مالي والدول الغربية إلى سلسلة من الحوادث مع قوات حفظ الأمن الدولية، كان أبرزها احتجاز باماكو للعشرات من الجنود من ساحل العاج كانوا يخدمون ضمن القوات الأممية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل رواتب ميليشيات إيران في العراق وسوريا واليمن تفاصيل رواتب ميليشيات إيران في العراق وسوريا واليمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط