اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
United Nations Secretary General Antonio Guterres attends a minute of silence for the victims of the earthquake in Turkey and Syria during the 58th plenary meeting at the United Nations headquarters in New York, U.S., February 6, 2023. REUTERS/Eduardo Munoz
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
روسيا و أوكرانيا

غوتيريش يحذّر من "حرب أوسع" على خلفية النزاع الروسي-الأوكراني

الأمين العام للأمم المتحدة ألقى خطاباً قاتماً عرض فيه أولوياته للعام 2023

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم قد يكون متّجهاً نحو "حرب أوسع"، في وقت تتزايد "مخاطر التصعيد" في أوكرانيا، وذلك في خطاب قاتم عرض فيه أولوياته للعام 2023.

وقال غوتيريش: "لقد بدأنا العام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نرَ مثلها في حياتنا"، بين الحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ والفقر المدقع.

من جبهات القتال في أوكرانيا
من جبهات القتال في أوكرانيا

وشدّد على أنه "علينا أن نستيقظ وننكبّ على العمل"، معدّداً قائمة مسائل ملحة في العام 2023، على رأسها الحرب في أوكرانيا.

وتابع: "فرص السلام لا تكفّ عن التضاؤل. مخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكفّ عن التزايد".

وقال غوتيريش: "أخشى أن يكون العالم يمضي قدما.. نحو حرب أوسع. أخشى أن يكون يفعل ذلك بكامل وعيه"، قبل أن يعرب عن قلقه من تهديدات أخرى للسلام من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى أفغانستان مروراً بميانمار ومنطقة الساحل وهايتي.

مواجهات في الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية

وقال أيضاً: "إذا التزمت كافة الدول بتعهّداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فسيكون الحقّ في السلام مضموناً"، واضعاً احترام حقوق الإنسان في صلب قيمه.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان، من ضمنها المساواة بين الجنسين، "هي الحلّ لعدد من أكبر التحديات في عالمنا". لكنه أضاف أن "نصف البشرية مقيّد بسبب أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في عصرنا".

روسيا: نحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيمياوية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا: نحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيمياوية

وعلى نطاق أوسع، ندّد غوتيريش بغياب "الرؤية الاستراتيجية" وبـ"ميل" صنّاع القرار السياسيين والاقتصاديين إلى التصرّف على المدى القصير. وقال إنهم لا يهتمون سوى لـ"الانتخابات المقبلة. المناورة السياسية المقبلة للتمسك بالسلطة" أو "أسعار سهم في البورصة في اليوم التالي"، معتبراً أن "هذا التفكير على المدى القصير ليس عديم المسؤولية فحسب إنما غير أخلاقي".

وإذ لفت غوتيريش إلى ضرورة التفكير في الأجيال المقبلة، كرّر دعوته إلى إحداث "تحوّل جذري" في الهندسة المالية العالمية.

وشدد على أن "هناك أمراً سيئاً بشكل أساسي في نظامنا الاقتصادي والمالي" هو المسؤول عن زيادة الفقر والجوع والتفاوت بين الأثرياء والفقراء وكذلك عبء ديون الدول النامية.

وتابع: "بدون إصلاحات أساسية، فإن الدول والأفراد الأكثر ثراءً سيستمرّون في جمع الثروات، ولن يتركوا سوى الفتات لمجتمعات ودول الجنوب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط