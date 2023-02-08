أنقذوه وهو نائم تحت الأنقاض.. طفل تركي لم يشعر بالزلزال: ماذا حدث؟
رجال الإنقاذ ردوا على الصغير: صباح الخير يا بطل
فيما يواصل رجال الإنقاذ في تركيا عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، أذهل طفل تركي عناصر الإغاثة بنومه العميق تحت الأنقاض حتى لحظة انتشاله دون أن يعلم بوقوع الكارثة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى.
وفوجئ الصغير الذي استيقظ من سباته العميق برجال الإنقاذ وهم يخرجونه من بين الركام ويقومون بتغطيته لحمايته من البرد، ليسألهم "ماذا يحدث؟"، ليردوا عليه بالقول: "صباح الخير يا بطل".
وبدت الدهشة على الطفل الصغير الذي كان يفرك عينيه بكل براءة، وسط حالة من الذهول انتهت ببكائه، في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.
يذكر أن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 8574 وإصابة 49,133.
فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
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