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Relatives carry the body of a Syrian who died in the earthquake in Turkey and was transported to Syria at the border crossing of Bab al Hawa, Syria February 9, 2023. REUTERS/Odai Alsatouf NO RESALES. NO ARCHIVES.
نقل جثمان رجل سوري توفي في تركيا عبر معبر باب الهوى
زلزال تركيا

21 ألف قتيل بين سوريا وتركيا.. والآمال تتلاشى بالعثور على ناجين

انتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت المباني المنهارة في تركيا الخميس، بينما لم تتمكن فرق الإنقاذ في شمال غرب سوريا من العثور على أي ناج

العربية.نت
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قال وزير الصحة التركي مساء الخميس إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي ارتفع إلى 17406.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير فخر الدين قوجه قوله أيضاً إن عدد المصابين ارتفع إلى 71806.

الدمار الذي خلفه الزلزال في سوريا
الدمار الذي خلفه الزلزال في سوريا

وفي سوريا، قال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن عدد قتلى الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد ارتفع إلى أكثر من 2030، بينما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2950.

وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الصحة السوري حسن الغباش إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1347 قتيلاً، ووصل عدد المصابين إلى 2295 شخصاً.

ويرتفع عدد القتلى نتيجة الزلزال بوتيرة سريعة مع تواصل جهود البحث والإنقاذ في عدد من المدن التركية والسورية.

العثور على ناجين في تركيا الخميس
العثور على ناجين في تركيا الخميس
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وانتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت المباني المنهارة الخميس في تركيا، بينما لم تتمكن فرق الإنقاذ في شمال غرب سوريا من العثور على أي ناج الخميس.

وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة بعد الزلزال الكارثي وسلسلة الهزات الارتدادية التي ضربت تركيا وسوريا.

وكان الزلزال الذي دمر آلاف البنايات من أكثر الزلازل دموية في العالم منذ أكثر من عقد.

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