الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن صاروخاً أطلق مساء السبت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراضه بواسطة نظام الدفاع الجوي.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إطلاق الصاروخ حتى الآن.

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وفي وقت سابق، ذكر الجيش أن صافرات الإنذار أطلقت في كيبوتز نحال عوز القريب من قطاع غزة.

ويأتي إطلاق الصاروخ غداة عملية دهس في القدس الشرقية المحتلة أودت بثلاثة إسرائيليين بينهم طفلان. وقالت الشرطة إن عناصرها أردوا منفذ العملية قتيلاً.

ومنذ بداية العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بما لا يقل عن 43 فلسطينياً، من بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصّر، وتسعة مدنيين إسرائيليين بينهم ثلاثة قاصرين فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.