"مستقبل بوتين في السلطة غير واضح".. مسؤول غربي ينبه

مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثاني في 24 فبراير المقبل، وسط تكهنات وأنباء عن تململ وانتقادات في روسيا لسياسة الرئيس فلاديمير بوتين، اعتبر مسؤول غربي مطلع أن مستقبل سيد الكرملين غير واضح.

وقال في تصريحات، اليوم الخميس، إن "مستقبل بوتين في السلطة بات غير أكيد بعد هذا الغزو" لأراضي أوكرانيا العام الماضي.

مادة اعلانية

كما أضاف أن المواطنين الروس باتوا يتحدثون أكثر من أي وقت مضى خلف الكواليس عمن قد يخلف الرئيس الحالي.

تغييرات آتية!

إلا أنه أوضح أنه لا يمكن التكهن متى قد تحصل تغييرات في أروقة الكرملين.

وأردف المسؤول الذي تحدث دون الكشف عن اسمه، "لا أقول إن تغييرا سيحدث عاجلاً، إلا أن مستقبل القيادة الروسية لم يعد واضحاً"، بحسب ما نقلت رويترز.

تأتي تلك التصريحات في وقت تكثف موسكو هجماتها على الشرق الأوكراني، متكبدة خسائر فادحة. فقد أكدت مصادر استخباراتية في حلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية تتكبد 2000 قتيل على الأقل، مقابل كل 100 متر تحتلها بهجمات بشرية برية في تلك المناطق الأوكرانية.

يشار إلى أن بعض الانتقادات كانت تعالت مؤخراً في روسيا، ضد تلك العملية العسكرية والخسائر التي يتكبدها الجنود، فضلا عن عدم تزويدهم بالعتاد الكافي، على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات على تلك التصريحات.

كما كرر حليف الكرملين، رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أكثر من مرة انتقاداته للجيش الروسي، وتباطئه على الأرض.

كذلك وجه الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الذي تقاتل قواته في شرق أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية العام الماضي، انتقادات للقوات الروسية أيضاً.