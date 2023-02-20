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Staff of the Turkey's Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) search through the rubble of a damaged building after a 6.4-magnitude quake hit the Hatay province in southern Turkey, in Antakya, on February 20, 2023. A 6.4-magnitude earthquake was recorded February 20 in Turkey's southern province of Hatay, the hardest hit by a February 6 tremor which left more than 41,000 dead in the country, the disaster response agency AFAD said. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
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زلزال تركيا

3 قتلى ومئات الجرحى في تركيا وسوريا إثر الزلزال الجديد

انهيار مبان متصدعة في سوريا وتركيا إثر الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات

العربية.نت
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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية مساء الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.

وقد أدى الزلزال إلى زيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكيا حيث كانت مركز الزلزال الجديد.

نقل مصابين إثر الزلزال في تركيا
نقل مصابين إثر الزلزال في تركيا
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وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى المنطقة التي ضربها الزلزال. وقد أفيد عن انهيار عدد من المباني التي كانت آيلة للسقوط بفعل الزلزال السابق.

هذا وأعلن وزير الداخلية التركي مقتل 3 أشخاص بسبب الزلزال في هاتاي، مضيفاً أنه تم نقل 213 شخص إلى المشافي.

وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذا الزلزال أدى لوقوع 470 مصاباً في سوريا.

وقد أصيب ما لا يقل عن 47 شخص في حلب نتيجة الزلزال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية. أما منظمة الخوذ البيضاء فتحدثت عن إصابة أكثر من 130 شخص في شمال غرب سوريا.

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