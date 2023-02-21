أزمة طوابير بين بولندا وبيلاروسيا.. شاحنات على الحدود

بعدما أغلقت بولندا مؤخراً أحد المعبرين بين حدودها والحدود البيلاروسية، امتدّ خلال الساعات الماضية، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا طابور يزيد طوله عن 40 كلم من الشاحنات التي تنتظر دورها لاجتياز المعبر الوحيد المفتوح حالياً لنقل البضائع بين البلدين.
فيما شكا المتحدّث باسم الجمارك البولندية ميشال من أن "حوالي 1900 شاحنة تشكّل هذا الطابور، ما يعادل 63 ساعة انتظار" على الطريق المؤدّي إلى معبر كوروشتشين، بحسب متا نقلت فرانس برس.
أتت تلك الأزمة بعدما أغلقت وارسو فجأة في 10 فبراير معبر بوبروفنيكي، أحد المعبرين الحدوديين المخصّصين لنقل البضائع بين البلدين.
غضب مينسك
ولفتت حينها إلى أنّ قرارها إغلاق المعبر أملته دواع تتعلّق بحماية "أمن الدولة" بسبب "التوترات المتزايدة" مع بيلاروسيا.
لكنّ هذا القرار البولندي أثار غضب مينسك التي اعتبرته إجراء "أحادي الجانب" و"غير إنساني".
فردت عليه بمنع الشاحنات البولندية من الدخول إلى بيلاروسيا أو الخروج منها إلا عبر الحدود المشتركة بين البلدين، وليس عبر معابر حدودية بين بيلاروسيا ودول أخرى، ولاسيما ليتوانيا ولاتفيا.
حدودنا مغلقة
لترد وزارة الداخلية البولندية أمس الاثنين بدورها على هذا القرار، معلنة أن الحدود البولندية ستغلق أمام الشاحنات البيلاروسية اعتباراً من اليوم الثلاثاء "إلى أن تُرفع القيود البيلاروسية عن الناقلين البولنديين".
وبموجب القرار البولندي لن تتمكّن الشاحنات البيلاروسية من العودة إلى بيلاروسيا إلا عبر دول البلطيق.
يذكر أن بيلاروسيا هي الحليف الأوروبي الوحيد لروسيا والداعم الأول لموقف الكرملين ولعمليته العسكرية على الأراضي الأوكرانية. إذ يعتبر رئيسها ألكسندر لوكاشينكو من أشد الداعمين لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
في حين تُعتبر بولندا من أبرز الداعمين لكييف في تصدّيها للقوات الروسية.
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