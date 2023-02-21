تحسباً لـ"عدوان".. بيلاروسيا تشكل قوة شبه عسكرية جديدة

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الإثنين إن الجمهورية السوفيتية السابقة سوف تشكل قوة دفاع إقليمية جديدة على وقع القتال الدائر في أوكرانيا المجاورة.

وأقام لوكاشينكو علاقات عسكرية وثيقة مع روسيا، التي استخدمت أراضي بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا منذ ما يقرب من عام في مستهل العملية العسكرية الروسية.

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وأبقت روسيا أيضاً نحو 10 آلاف جندي في بيلاروسيا، وأجرت الدولتان تدريبات مشتركة بانتظام في إطار تحالفهما العسكري.

وفي حديثه خلال اجتماع مع مسؤولين الإثنين، قال لوكاشينكو إن البلاد بحاجة إلى تشكيل وحدات شبه عسكرية في كل بلدة أو قرية لتكون بمثابة دفاع إقليمي لاستكمال جيش البلاد البالغ قوامه 45 ألف جندي "في حالة حدوث عدوان".

وأضاف أن كل رجل بيلاروسي يجب أن يتعلم كيفية التعامل مع الأسلحة "لحماية أسرته ومنزله" إذا لزم الأمر.

من جهته، قال وزير الدفاع فيكتور خرينين إن بيلاروسيا ستشكل قوة يبلغ قوامها 150 ألف متطوع سيتم تزويدهم بالسلاح لكن مع احتفاظهم بوظائفهم المدنية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن أفراد تلك القوة سيشكلون احتياطياً عسكرياً في وقت السلم ويمكنهم المشاركة كمقاتلين في حالة الحرب.