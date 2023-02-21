شاهد نائبا تركيا يهرب من مقابلة على الهواء لحظة الزلزال

وسط حالة الرعب التي عمت الجنوب التركي خلال الساعات الماضية، بعد أن ضرب زلزالان جديدان مساء الاثنين تلك المنطقة التي لا تزال تحت هول الصدمة جراء الزلزال المدمر السابق الذي ضربها في السادس من الشهر الجاري، التقطت الكاميرا لحظات محرجة لنائب تركي مباشرة على الهواء.

فخلال مقابلة لإحدى المحطات التركية مباشرة على الهواء مع النائب لطفي خاشقجي من هطاي، فر هارباً تحت وطأة الخوف، حين شعر بزلزال جديد يهز الأرض.

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وكان لطفي يشرح للمراسل الأعمال التي تقوم بها السلطات في تلك المنطقة المنكوبة من أجل رفع الأنقاض ومساعدة الناس، إلا أن الزلزال باغته، ففر هارباً.

أتى ذلك، فيما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية مساء أمس، ما سبب حالة من الذعر والرعب، وألحق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

في حين أعلنت السلطات التركية مقتل 3 أشخاص وإصابة 294 ، بينهم 18 في حالة حرجة، جراء الزلزال.

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.