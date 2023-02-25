توقعات العالم الهولندي تتحقق.. بعد مصر زلزال يضرب العراق فجرا

فيما لا تزال توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تثير الجدل حول العالم، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة الموصل شمالي العراق فجر اليوم السبت.

وذكر بيان لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" على "تويتر"، السبت، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وقعت في الساعة 02:25 بتوقيت تركيا (توقيت غرينتش +3) بمدينة الموصل، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول.

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وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في قضاء الحمدانية بعمق 15.27 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعض منازل المواطنين تضررت جراء الهزة، وأن سكان المدن المجاورة شعروا بالزلزال.

وتأتي هزة العراق وسط نشاط زلزالي كبير يضرب المنطقة في أعقاب الزلزال الدامي الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير.

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال المروع 50 ألف قتيل.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44,218 قتيلا مساء الجمعة. وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين إلى أكثر من 50 ألفاً.

Some seismic increase may occur around 25-26 February, but probably not much. The first week of March will be critical.https://t.co/45iNYattOQ — SSGEOS (@ssgeos) February 23, 2023

وفي مصر تعرضت القاهرة وعدد من المحافظات المصرية لهزة شديدة مساء الجمعة وذلك بعد ساعات قليلة من 3 هزات وقعت صباحاً وكان مركزها منطقة السويس شرق البلاد.

وأفاد شهود عيان لـ"العربية.نت" أن الهزة كانت قوية وأدت لاهتزاز المباني والمنشآت بقوة كبيرة، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر أو ضحايا.

من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي مدير معهد الفلك إنه بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة أرضية في محيط القاهرة إلا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلازل.

ترقب لبداية مارس

هذا ومازالت توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تثير الجدل بل والرعب بتنبؤاته حول الزلازل التي تقع في دول العالم، إذ عاد من جديد ليحذر من زلزال في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، زاعمًا أنه لن يكون كارثيًا، لكن قد يصبح كذلك في بداية مارس، على حد قوله.

وصادفت توقعات العالم الهولندي الواقع، بعد وقوع زلزال في طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها والذي جاء فيه قد يحدث نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22.

وزاد كذلك من صحة توقعات العالم الهولندي ما سجلته شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، حيث سجلت 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من السويس، الجمعة، شعر بها سكان القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.