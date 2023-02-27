تركيا: لن نوافق على انضمام السويد للناتو قبل تنفيذ التزاماتها
المحادثات مع تركيا بشأن عضوية الناتو توقفت منذ أشهر
وسط محادثات قريبة قد تشهد حلحلة للأزمة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن توافق على انضمام السويد وفنلندا حتى تنفيذ الالتزامات.
وأضاف أن انضمام السويد للحلف متوقّف على تنفيذ ستوكهولم كامل التزاماتها تجاه تركيا.
عودة للمفاوضات قريباً
كما أعلن عن اجتماع ثالث لبحث انضمام الدولتين الاسكندنافيتين السويد وفنلندا للناتو يوم 9 مارس/آذار المقبل.
جاء ذلك بعدما توقفت المحادثات مع تركيا بشأن عضوية حلف شمال الأطلسي في يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء تعثر المفاوضات بعد أن أحرق راسموس بالودان، زعيم حزب هارد لاين الدنماركي اليميني المتطرف، نسخة من القرآن خارج السفارة التركية في ستوكهولم.
ماذا حصل مع البلدين مؤخراً؟
لكن أوغلو قال الأسبوع الماضي، إن المحادثات المعلقة ستستأنف قريبا، وهو ما رحب كريسترسون به في وقت لاحق.
"إرهابيون في السويد"
يشار إلى أن السويد وفنلندا كانتا تقدّمتا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا، لكن السويد واجهت اعتراضات غير متوقعة من تركيا.
وتتهم أنقرة ستوكهولم بإيواء من تعتبرهم تركيا أعضاء في جماعات إرهابية، وتطالب بتسليمهم كخطوة نحو الموافقة على منح السويد عضوية حلف الأطلسي.
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