اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
PREVIEW XML Pakistan's former Prime Minister, Imran Khan, along with his supporters walks as he leaves the district High Court in Lahore, Pakistan February 20, 2023. REUTERS/Mohsin Raza TPX IMAGES OF THE DAY
عمران خان عند خروجه من المحكمة في لاهور في فبراير الماضي
باكستان

باكستان.. الشرطة تحاول اعتقال عمران خان وتخفق بالعثور عليه

كانت محكمة في اسلام أباد قد أصدرت في 28 فبراير الماضي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد أنها حاولت اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في لاهور دون العثور عليه.

وحذّرت الشرطة الباكستانية من مغبات عرقلة تنفيذ قرار قضائي صدر مؤخراً ويقضي باعتقال خان.

وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت في 28 فبراير الماضي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، فيما دعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات وسط أزمة سياسية متصاعدة.

أنصار خان تجمعوا أمام المحكمة في فبراير الماضي دعماً لرئيس الوزراء السابق
أنصار خان تجمعوا أمام المحكمة في فبراير الماضي دعماً لرئيس الوزراء السابق
فريق أممي: 1449 انتهاكاً جسيماً ضد أطفال اليمن عام 2022 اليمن اليمن والحوثي فريق أممي: 1449 انتهاكاً جسيماً ضد أطفال اليمن عام 2022

وقالت المحكمة في العاصمة إسلام آباد، التي أمرت باعتقال رئيس الوزراء السابق، إن خان غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله.

وجاء أمر القاضي ظفر إقبال في يوم من أيام الدراما السياسية في باكستان، حيث قضت ثلاث محاكم أخرى في نفس اليوم أن خان محصن من الاعتقال بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب ومحاولة قتل ضد سياسي منافس والكسب غير المشروع.

واستقبلت إجراءات أمنية مشددة وآلاف المؤيدين عمران خان (70 عاماً) عندما ظهر الشهر الماضي لأول مرة في إسلام أباد منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال مسيرة احتجاجية في نوفمبر الماضي. ولقي أحد أنصار خان مصرعه وأصيب 12 آخرون في الهجوم الذي قوبل بالتنديد على مستوى البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين يوقع قانونا بحظر استخدام الكلمات الأجنبية في اللغة الروسية بوتين يوقع قانونا بحظر استخدام الكلمات الأجنبية في اللغة الروسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط