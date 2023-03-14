دهستهم شاحنة.. مقتل 2 وإصابة 9 في كندا

قُتل شخصان وأصيب 9 آخرون، بينهم 3 أطفال، بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين بمدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، وفق الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك، هيلين سان بيير، لفرانس برس إن رجلاً يبلغ 38 عاماً اعتُقِل في مكان الواقعة.

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إصابتان بالغتان

كما أضافت أن رجلين قتلا أحدهما في العقد الثامن من عمره والآخر في العقد السابع، فيما أصيب اثنان آخران بإصابات بالغة.

كذلك أوضحت أن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة. غير أنها لفتت إلى أن "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

تفاصيل المأساة

يشار إلى أن المأساة وقعت بعيد الساعة 15.00 (19.00 بتوقيت غرينتش) في وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن 6 آلاف نسمة، وتقع شمال شرقي مدينة كيبيك.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عدداً من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريباً وتدهس أشخاصاً آخرين.

حوادث سابقة

يذكر أنه في بداية فبراير صدم رجل عمداً بحافلته داراً للحضانة قرب مونتريال، ما أسفر عن مقتل طفلين يبلغان 4 سنوات وإصابة 6 آخرين.

وفي عام 2018، صدم رجل حشداً في تورنتو أكبر مدن كندا، ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 16 في أعنف هجوم دهس بتاريخ المدينة.