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FILE PHOTO: Ukrainian service members fire a howitzer M119 at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the city of Bakhmut, Ukraine March 10, 2023. REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo
الجيش الأوكراني على جبهات القتال في باخموت
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي والجيش يتفقان على مواصلة الدفاع عن باخموت

لا يوجد اتفاق في الآراء بين المحللين العسكريين على أن الدفاع عن باخموت هو أفضل استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا

العربية.نت
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قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقيادة العسكرية العليا في بلاده، إنهما اتفقا، اليوم الثلاثاء، على مواصلة الدفاع عن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وعقب اجتماع ضم الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، قال مكتب زيلينسكي في بيان: "بعد النظر في العملية الدفاعية في اتجاه باخموت، عبّر جميع الأعضا عن موقف مشترك بمواصلة التمسك بمدينة باخموت والدفاع عنها".

وكان الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق، إن مستقبل بلاده يتوقف على نتيجة المعارك الجارية جهة الشرق، بما يشمل المعارك في باخموت وحولها، وذلك في الوقت الذي يتحدث فيه كل طرف عن قتال وحشي في المدينة الشرقية الصغيرة بينما تكثف روسيا حملتها الشتوية للسيطرة عليها.

وأصبحت مدينة باخموت التعدينية المدمرة هدفاً رئيسياً لروسيا تحولت بفعل القتال المستمر على مدى أشهر للسيطرة عليها إلى أكثر معارك المشاة دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي أمس الاثنين "الوضع صعب جداً في الشرق.. مؤلم جداً. علينا تدمير القوة العسكرية للعدو، وسندمرها".

وفي ساحة المعركة قال جنود أوكرانيون، أمس الاثنين، إنهم يصدون هجمات قرب كريمينا شمالي باخموت. وأدت حرب الخنادق لوقوع عدد هائل من القتلى في باخموت بمنطقة دونيتسك، حيث أعلن كلا الجانبين مقتل المئات من قوات العدو.

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وتقول روسيا إن السيطرة على باخموت ستفتح الطريق أمام السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، وهي هدف حربي رئيسي. وتقول أوكرانيا، التي قررت عدم الانسحاب والدفاع عن باخموت، إن إنهاك الجيش الروسي الآن سيسهل عليها هجومها المضاد في وقت لاحق هذا العام.

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لكن لا يوجد اتفاق في الآراء بين المحللين العسكريين على أن الدفاع عن باخموت هو أفضل استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جادانوف في مقابلة: "حتى الآن لدينا معلومات بأن أوكرانيا ترسل قوات الاحتياط التي تدربت في دول غربية إلى باخموت. ونتكبد خسائر بين قوات الاحتياط التي ننوي استخدامها في الهجمات المضادة".

وأضاف "يمكن أن نخسر هنا كل شيء أردنا استخدامه في تلك الهجمات المضادة".

من جهته، قال المؤرخ العسكري الأوكراني رومان بونومارينكو، إن خطر تطويق المدينة "حقيقي جدا". وأضاف لإذاعة "إن. في" الأوكرانية: "لو تخلينا ببساطة عن باخموت وسحبنا قواتنا ومعداتنا لا يمكن أن يحدث شيء فظيع.. لو أحكموا الحصار سنخسر الرجال والعتاد".

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