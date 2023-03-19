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Israeli troops patrol in the occupied-West Bank town of Huwara, on March 17, 2023. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
الجيش الإسرائيلي في بلدة حوارة بالضفة الغربية (أرشيفية)

إطلاق نار في بلدة حوارة بالضفة.. وإصابة إسرائيليين

منفذ إطلاق النار فر من مكان الحادث.. وقوات الأمن تلاحقه

العربية.نت
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قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغاً عن "حادث إطلاق نار"، اليوم الأحد، في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعالج شخصين أصيبا في مكان الحادث.

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من جهتها أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، بإصابة إسرائيليين اثنين أحدهما في حالة وصفتها بأنها "خطيرة" إثر إطلاق نار في بلدة حوارة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن متحدث باسم الجيش أن إطلاق النار استهدف سيارة في بلدة حوارة الفلسطينية، مضيفةً أن منفذ إطلاق النار فر من مكان الحادث وأن قوات الأمن تلاحقه.

جاء التقرير في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في مصر لإجراء محادثات تهدف إلى تهدئة العنف المتصاعد.

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