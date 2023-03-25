رئيس فاغنر: روسيا تعفو عن 5000 مجرم سابق بعد القتال بأوكرانيا

قال يفغيني بريغوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة اليوم السبت، إنه تم العفو عن أكثر من 5000 مجرم سابق بعد إنهاء عقودهم للقتال في صفوف المجموعة في أوكرانيا.

واضطلعت فاغنر بدور أكثر أهمية في حرب أوكرانيا بعدما عانى الجيش الروسي من سلسلة من الانتكاسات العام الماضي. وتتكون المجموعة في الأصل من مخضرمي معارك القوات المسلحة الروسية.

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وبرز بريغوجن من الظل وجنّد آلاف الرجال من السجون مقدما لهم فرصة لنيل الحرية في مقابل المشاركة في بعض أخطر المعارك في أوكرانيا.

وقال بريغوجن، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع صوتي منشور على تطبيق تليغرام: "في الوقت الحالي، أكثر من 5000 أُطلق سراحهم بموجب العفو بعد إنهاء عقودهم مع فاغنر".

وقال بريغوجن إن 0.31% فقط من المعفى عنهم بعد الخدمة في فاغنر عادوا إلى الجريمة، مضيفاً أنها نسبة أقل عشر مرات إلى 20 مرة من المؤشرات القياسية.