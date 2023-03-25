رئيس فاغنر: روسيا تعفو عن 5000 مجرم سابق بعد القتال بأوكرانيا
يفغيني بريغوجن أكد أن 0.31% فقط من المعفى عنهم بعد الخدمة في فاغنر عادوا إلى الجريمة
قال يفغيني بريغوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة اليوم السبت، إنه تم العفو عن أكثر من 5000 مجرم سابق بعد إنهاء عقودهم للقتال في صفوف المجموعة في أوكرانيا.
واضطلعت فاغنر بدور أكثر أهمية في حرب أوكرانيا بعدما عانى الجيش الروسي من سلسلة من الانتكاسات العام الماضي. وتتكون المجموعة في الأصل من مخضرمي معارك القوات المسلحة الروسية.
وبرز بريغوجن من الظل وجنّد آلاف الرجال من السجون مقدما لهم فرصة لنيل الحرية في مقابل المشاركة في بعض أخطر المعارك في أوكرانيا.
وقال بريغوجن، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع صوتي منشور على تطبيق تليغرام: "في الوقت الحالي، أكثر من 5000 أُطلق سراحهم بموجب العفو بعد إنهاء عقودهم مع فاغنر".
وقال بريغوجن إن 0.31% فقط من المعفى عنهم بعد الخدمة في فاغنر عادوا إلى الجريمة، مضيفاً أنها نسبة أقل عشر مرات إلى 20 مرة من المؤشرات القياسية.
-
أميركي يذهل المتابعين بجودة تلاوته للقرآن في "عطر الكلام"تحدث القارئ عن تأثره بكلمات والدته التي سعى طيلة حياته لتحقيق أمنيتها بأن يكون قارئاً السعودية
-
السودان.. غابة متحجِّرة عمرها ملايين السنوات تواجه مخاطر النهب والتخريبالغابة المتحجرة تقع في قلب المناطق الأثرية الشهيرة بشمال السودان بالقرب من مدينة الكرو الأثرية الأخيرة
-
مفاجأة.. صديقة ناغلسمان تسببت في طرده من بايرن ميونخكشفت تقارير صحافية أن صديقة مدرب بايرن ميونخ السابق يوليان ناغلسمان تسببت في "انعدام الثقة" داخل غرفة ملابس الفريق بين شريكها ولاعبيه، ما كان سببًا في ... رياضة