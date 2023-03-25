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Wagner Group head Yevgeny Prigozhin attends the funeral of Dmitry Menshikov, a fighter of the Wagner group who died during a special operation in Ukraine, at the Beloostrovskoye cemetery outside St. Petersburg, Russia, on Dec. 24, 2022. (AP)
يفغيني بريغوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة
روسيا و أوكرانيا

رئيس فاغنر: روسيا تعفو عن 5000 مجرم سابق بعد القتال بأوكرانيا

يفغيني بريغوجن أكد أن 0.31% فقط من المعفى عنهم بعد الخدمة في فاغنر عادوا إلى الجريمة

العربية.نت
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قال يفغيني بريغوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة اليوم السبت، إنه تم العفو عن أكثر من 5000 مجرم سابق بعد إنهاء عقودهم للقتال في صفوف المجموعة في أوكرانيا.

واضطلعت فاغنر بدور أكثر أهمية في حرب أوكرانيا بعدما عانى الجيش الروسي من سلسلة من الانتكاسات العام الماضي. وتتكون المجموعة في الأصل من مخضرمي معارك القوات المسلحة الروسية.

عناصر من فاغنر في مقرها في سان بطرسبرغ (أرشيفية)
عناصر من فاغنر في مقرها في سان بطرسبرغ (أرشيفية)
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وبرز بريغوجن من الظل وجنّد آلاف الرجال من السجون مقدما لهم فرصة لنيل الحرية في مقابل المشاركة في بعض أخطر المعارك في أوكرانيا.

وقال بريغوجن، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع صوتي منشور على تطبيق تليغرام: "في الوقت الحالي، أكثر من 5000 أُطلق سراحهم بموجب العفو بعد إنهاء عقودهم مع فاغنر".

وقال بريغوجن إن 0.31% فقط من المعفى عنهم بعد الخدمة في فاغنر عادوا إلى الجريمة، مضيفاً أنها نسبة أقل عشر مرات إلى 20 مرة من المؤشرات القياسية.

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