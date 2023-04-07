الكرملين ينتقد ماكرون: الصين لا تغير موقفها تحت أي تأثير خارجي
بيسكوف: "الصين قوة عظمى ولها موقفها السيادي"
علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين، مؤكدا أن الصين لا تغير موقفها تحت تأثير خارجي.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الفرنسي ماكرون، يمكن أن يؤثر على موقف بكين بشأن الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف، اليوم الجمعة: "الصين قوة عظمى ولها موقفها السيادي، وهذا الموقف جدي للغاية، وهي ليست دولة تغير مواقفها بسرعة تحت تأثير خارجي".
وقال الكرملين، الجمعة، إنه تابع "المحادثات المهمة" بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين.
وأثارت صورة للرئيس الفرنسي ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني، على طاولته العملاقة في بكين، سخرية مواقع التواصل في فرنسا بسبب المسافة الكبيرة بين السياسيين الجالسين على الطاولة الكبيرة المستديرة.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الكثيرين استذكروا الزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الصيني إلى موسكو، حيث جلس الأخير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مسافة قريبة خلال محادثاتهما.
وأكد ماكرون والرئيس الصيني خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك، الخميس، في بكين، على ضرورة بدء مفاوضات في أوكرانيا بأسرع وقت، ورفضا بشدة أي احتمال لاستخدام السلاح النووي خلال الأزمة.
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