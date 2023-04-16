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Ukrainian prisoners of war (POWs) pose for a picture after a swap, amid Russia's attack on Ukraine, at an unknown location, Ukraine, in this handout picture released April 16, 2023. Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تستعيد 130 جندياً بصفقة لتبادل الأسرى بمناسبة الفصح

لم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل في عملية التبادل هذه التي تمت على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية

كييف - رويترز
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قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن 130 أسيراً أوكرانياً أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في "تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد الفصح" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس، اليوم الأحد.

وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الحرب التي بدأت قبل 14 شهراً. وسيطرت روسيا على مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

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وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام: "لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية".

الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
من 9
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
  • الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
(9 صور)
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
الأسرى الأوكرانيون بعد عودتهم لبلادهم
روسيا: الجيش الأوكراني يكثف عملياته باتجاه زابوريجيا وقواتنا تتصدى له العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا: الجيش الأوكراني يكثف عملياته باتجاه زابوريجيا وقواتنا تتصدى له

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع. وأعلنت روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين الماضي، أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.

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