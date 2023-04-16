أوكرانيا تستعيد 130 جندياً بصفقة لتبادل الأسرى بمناسبة الفصح
لم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل في عملية التبادل هذه التي تمت على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية
قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن 130 أسيراً أوكرانياً أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في "تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد الفصح" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس، اليوم الأحد.
وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الحرب التي بدأت قبل 14 شهراً. وسيطرت روسيا على مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام: "لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية".
ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.
وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.
وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع. وأعلنت روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين الماضي، أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.
وأعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.
-
السفير الروسي: الجيش السوداني لا يرغب بالتفاوض ويصف "الدعم السريع" بالمتمردينيأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني، اليوم الأحد، سيطرة قواته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع ولايات العرب والعالم
-
بالدموع والزغاريد.. شاهد استقبال أسرة أسير سعودي في جازاناتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل أكثر من 880 أسيراً السعودية
-
عطلة رسمية في السودان للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم.. اليومأكدت على استمرار حكومة الولاية والمحليات في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين اقتصاد