أوكرانيا تستعيد 130 جندياً بصفقة لتبادل الأسرى بمناسبة الفصح

قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن 130 أسيراً أوكرانياً أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في "تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد الفصح" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس، اليوم الأحد.

وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الحرب التي بدأت قبل 14 شهراً. وسيطرت روسيا على مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

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وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام: "لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية".

















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ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع. وأعلنت روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين الماضي، أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.