رومانيا تسلم أميركا محمد بزي المتهم بتمويل حزب الله
سيمثل اللبناني البلجيكي أمام محكمة بروكلين الاتحادية اليوم لاتهامه بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال
قال ممثلو ادعاء إن رومانيا سلمت شخصاً يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامه بتمويل حزب الله اللبناني، وقد مثل أمام محكمة بروكلين الاتحادية، اليوم الأربعاء، لاتهامه بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.
وألقي القبض على محمد بزي، الذي تتهمه واشنطن بإرسال ملايين الدولارات إلى حزب الله، في فبراير بتهمة بيع عقارات يملكها في ميشيغان سراً، وتحويل الأموال إلى الخارج في انتهاك لقوانين العقوبات الأميركية.
ورحلت رومانيا بزي، أمس الثلاثاء. ودفع بزي بأنه غير مذنب في جلسة استماع اليوم الأربعاء أمام القاضية بيجي كو، وفقا لمتحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين. وصدر أمر باحتجازه إلى حين المحاكمة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على بزي (58 عاماً) في 2018 على خلفية صلاته بميليشيا حزب الله التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.
وكان ممثلو الادعاء في بروكلين قد وجهوا اتهامات الأسبوع الماضي لشخص يدعى ناظم أحمد بتمويل حزب الله والتهرب من العقوبات الأميركية من خلال تصدير الألماس والأعمال الفنية بقيمة بلغت مئات الملايين من الدولارات.
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