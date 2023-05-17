موسكو: واشنطن تواصلت معنا للإفراج عن معتقلين أميركيين
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسؤولي البيت الأبيض تواصلوا مع مسؤول في الكرملين وطلبوا الإفراج عن الأميركيين المحتجزين إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان.
وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية اليوم الأربعاء، أن مسؤولي البيت الأبيض "يتصلون أحياناً بيوري أوشاكوف، المساعد الرئاسي المتخصص في الشؤون الخارجية، للمطالبة بالإفراج عن الرجلين.
فيما لم يذكر لافروف كيف رد أوشاكوف على الطلب الأميركي.
وقبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" غيرشكوفيتش في مارس/آذار الماضي، للاشتباه في قيامه بالتجسس، وهو ما ينفيه هو وصحيفته.
وقضت محكمة في موسكو في أبريل/نيسان الماضي بوضع غيرشكوفيتش قيد الحبس الاحتياطي حتى 29 مايو/أيار بتهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما.
وطعن محاموه على القرار في حين قالت واشنطن إنها تبذل جهودا كبيرة لتأمين الإفراج عنه.
بتهمة التجسس
في حين قبض على ويلان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، في ديسمبر/كانون الأول 2018، واحتجز لمدة 18 شهراً في سجن ليفورتوفو في موسكو.
وسُجن لمدة 16 عاماً في يونيو/حزيران 2020 بتهمة التجسس. ونفى هو أيضاً الاتهامات، ووصفت واشنطن الرجلين بأنهما "محتجزان ظلماً".
واتهم نائب لافروف، سيرغي ريابكوف، الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بممارسة "ضغوط وتهديدات" على موسكو بشأن قضية غيرشكوفيتش، وقال إن روسيا ستتجاهل مثل هذه الأساليب.
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