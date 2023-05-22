كل شيء في باخموت يوتر قائد فاغنر.. "لا داعي لأوسمة بوتين"!

يبدو أن "النصر الروسي" في باخموت سيعمق الشرخ الذي تفجر سابقاً بين مجموعة فاغنر العسكرية ووزارة الدفاع الروسية.

فمن الواضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفع أسماء المشاركين في عملية باخموت وتقليدهم "أوسمة الشرف"، لأنهم يستحقونها، لم يعجب صديقه المقرب مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

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يرفض التكريم؟

فقد اعتبر طباخ بوتين كما كان يعرف سابقاً، بأن "أوسمة الشجاعة" التي سيقلدها الرئيس الروسي لمقاتلي "فاغنر" لا حاجة لها إذا كان الكرملين سيقلد مثلها من لم يشارك في المعارك أصلا.

ورأى الرجل المثير للجدل أن التكريم "سيشمل وفق الإعلان الرسمي، من لم يشارك في معارك باخموت بنفس التقدير الذي شاركت به فاغنر"، ما دفعه على ما يبدو إلى رفضه.

كما أعلن تسليم المدينة للجيش الروسي يوم الخميس القادم الموافق 25 أيار/مايو، كي ترتاح قواته لشهرين تقريباً.

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وشدد على أن فاغنر لن تشارك في أي معارك قريباً حتى توكيلها بمهمات جديدة. وكشف أن مسؤولية قواته في العملية كانت السيطرة على مدينة باخموت، موضحا أنها أنجزت ذلك حتى آخر متر من المدينة، بحسب تعبيره.

خلافات عمقتها عملية باخموت

جاء ذلك بعد يوم من تهنئة بوتين قوات "فاغنر" والجيش الروسي بالسيطرة على باخموت مربط فرس المعارك مع القوات الأوكرانية منذ الصيف الماضي.

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وكان حليف بوتين القديم عانى من مشاكل عدة مع وزارة الدفاع لأشهر، ووجه إثرها انتقادات صريحة ولاذعة للوزير سيرغي شويغو ولهيئة الأركان، كما اتهم قيادة الجيش بعرقلة إمداد مقاتليه بالمعدات والتعزيزات.

وبدأت الخلافات تدب بينه وبين قادة الجيش الروسي بعد تأخر السيطرة على باخموت، متهما في أعنف هجوم على الإطلاق، صراحة وبالاسم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة في البلاد بمحاولة تدمير قواته.

كما انتقد قبلها وزارة الدفاع وقيادة الجيش، معتبراً أن "بيروقراطيتها القاتلة والرهيبة" أخرت التقدم في باخموت حينها.

"مفرمة اللحم"

ووصفت المدينة بـ"مفرمة اللحم"، بعد أن شكلت ساحة لأعنف وأشرس المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، منذ انطلاق الحرب.

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وتكبد الطرفان خسائر فادحة ومؤلمة، لاسيما على الصعيد البشري، حتى وقعت أخيراً بأيدي الروس. فيما شكلت "فاغنر" التي تقاتل منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي 2022، رأس حربة في المعارك الدامية والمحتدمة في باخموت بدونيتسك في الشرق الأوكراني.