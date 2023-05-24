اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks to journalists as he arrives for a Foreign Affairs Council at the EU headquarters in Brussels on May 23, 2023. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ
روسيا و أوكرانيا

أمين عام الناتو يقر بانقسام أعضاء الحلف بشأن عضوية أوكرانيا

يتيح انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي استخدامها بند الدفاع الجماعي في ميثاق الحلف والذي يلزم جميع الحلفاء بالدفاع عن عضو آخر في حالة تعرضه إلى هجوم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، بانقسام أعضاء الحلف بشأن مسألة عضوية أوكرانيا التي ستكون على جدول أعمال قمة فيلنيوس في يوليو المقبل.

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في بروكسل أمام صندوق جيرمان مارشال فاند: "هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف بشأن هذه المسألة"، مذكّراً بأن "اتخاذ القرار في الناتو يتم بالإجماع".

مادة اعلانية

وأضاف: "سأجري بعض المحادثات الهاتفية اليوم بشأن سبل المضي قدماً وكيفية التعامل مع طموحات أوكرانيا لعضوية الناتو".

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنيوس بشأن هذه القضية".

وفي هذا الصدد، أفاد عدة دبلوماسيين من دول أعضاء في الحلف وكالة "فرانس برس" بأن الولايات المتحدة وحلفاء عدة آخرين يرفضون الذهاب إلى أبعد من إعلان بوخارست.

وكان أعضاء الحلف قد أكدوا خلال قمة بوخارست عام 2008 أن أوكرانيا وجورجيا "ستصبحان عضوين في الناتو"، من دون تحديد جدول زمني.

من قمة الناتو في بوخاريست في 2008 (أرشيفية)
من قمة الناتو في بوخاريست في 2008 (أرشيفية)
لافروف: زيادة انخراط الغرب في أوكرانيا ستؤدي لحرب نووية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا لافروف: زيادة انخراط الغرب في أوكرانيا ستؤدي لحرب نووية

ويتيح انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي استخدامها بند الدفاع الجماعي في ميثاق الحلف والذي يلزم جميع الحلفاء بالدفاع عن عضو آخر في حالة تعرضه إلى هجوم.

وقال أحد الدبلوماسيين إن نقاشات جارية "لبناء أسس تسوية بشأن العضوية". وقد يكون أحد الاحتمالات إعطاء ضمانات أمنية مثل تلك الممنوحة للسويد التي تعطّل عضويتها في الحلف كل من تركيا والمجر.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس "مستعدة للموافقة على اتفاقيات مع أوكرانيا تهدف إلى منحها ضمانات أمنية تساعدها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل والحيلولة دون أي اعتداءات مستقبلية محتملة".

لكن الدبلوماسيين الذين تحدثت إليهم وكالة "فرانس برس" قالوا إن مصطلح "ضمانات" لا يحظى بإجماع داخل الحلف.

من جهته، أكد ينس ستولتنبرغ أن "الضمان الأقصى للأمن سيكون عضوية الناتو، لكن ذلك ليس أمراً يحدث في خضم حرب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط