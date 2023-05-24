بوريل: أرسلنا 220 ألف قذيفة مدفعية و1300 صاروخاً لأوكرانيا

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن دول الاتحاد أرسلت 220 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بموجب برنامج مهم بدأ قبل شهرين لتكثيف إمدادات الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في مواجهة الروس.

وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أيضاً 1300 صاروخ بموجب البرنامج وأنها تتجه لتسجيل هدف إمداد أوكرانيا بمليون قطعة من الذخيرة خلال عام، حتى بالرغم من إحجام بعض دول التكتل عن تبني جدوى ذلك الهدف.

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وقال بوريل للصحفيين لدى إعلانه الأرقام في ختام اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الأيام والأسابيع والشهور المقبلة ستكون حاسمة استراتيجياً في الحرب الأوكرانية".

واتفقت الحكومات الأوروبية على برنامج الذخيرة في مارس بعدما أعلنت كييف حاجتها الماسة لقذائف المدفعية مع تحول العملية العسكرية الروسية إلى حرب استنزاف محتدمة وفي ظل إطلاق آلاف القذائف يومياً.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج مشترك واسع النطاق لشراء الذخائر وتعكس تزايد انخراط الاتحاد في الشؤون العسكرية منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.