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European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell attends a press conference with Sweden's Foreign Minister Tobias Billstrom (not pictured) on the day of an EU Indo-Pacific Ministerial Forum in connection to an informal meeting of EU foreign affairs ministers in Marsta outside Stockholm, Sweden May 13, 2023. Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
روسيا و أوكرانيا

بوريل: أرسلنا 220 ألف قذيفة مدفعية و1300 صاروخاً لأوكرانيا

جاءت هذه الإمدادات بموجب برنامج مهم بدأ قبل شهرين لتكثيف إرسال الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في مواجهة روسيا

العربية.نت
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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن دول الاتحاد أرسلت 220 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بموجب برنامج مهم بدأ قبل شهرين لتكثيف إمدادات الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في مواجهة الروس.

وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أيضاً 1300 صاروخ بموجب البرنامج وأنها تتجه لتسجيل هدف إمداد أوكرانيا بمليون قطعة من الذخيرة خلال عام، حتى بالرغم من إحجام بعض دول التكتل عن تبني جدوى ذلك الهدف.

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وقال بوريل للصحفيين لدى إعلانه الأرقام في ختام اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الأيام والأسابيع والشهور المقبلة ستكون حاسمة استراتيجياً في الحرب الأوكرانية".

واتفقت الحكومات الأوروبية على برنامج الذخيرة في مارس بعدما أعلنت كييف حاجتها الماسة لقذائف المدفعية مع تحول العملية العسكرية الروسية إلى حرب استنزاف محتدمة وفي ظل إطلاق آلاف القذائف يومياً.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج مشترك واسع النطاق لشراء الذخائر وتعكس تزايد انخراط الاتحاد في الشؤون العسكرية منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.

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