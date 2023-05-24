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F-16 aircrafts fly during a NATO media event at an airbase in Malbork, Poland, March 21, 2023. REUTERS/Lukasz Glowala
مقاتلتان من طراز أف-16 في بولندا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

بولندا: مستعدون لتدريب طياري أوكرانيا على الـF16 على أراضينا

وزير الدفاع البولندي قال إن هذا التدريب لم يبدأ بعد" بينما كان جوزيب بوريل قد قال إن التدريب قد بدأ في بولندا

العربية.نت
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أكدت بولندا الثلاثاء أنها مستعدة لتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات أميركية إف-16 على أراضيها، وذلك بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لذلك.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك بعد اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل مخصص للدعم العسكري لأوكرانيا: "إننا مستعدون لتدريب طيارين على استخدام مقاتلات إف-16 لكن هذا التدريب لم يبدأ بعد".

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قبل ذلك أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التدريب قد بدأ في هذا البلد.

وتنوي العديد من الدول الأخرى المشاركة في هذا التدريب.

مقاتلة من طراز أف-16 في بولندا (أرشيفية)
مقاتلة من طراز أف-16 في بولندا (أرشيفية)

من جهته، قالت وزيرة دفاع هولندا كايسا اولونغرن في الاجتماع إن ائتلافاً من الدول الغربية الأوروبية الداعمة لكييف ينظر في إمكانية بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه المقاتلات "في أقرب وقت ممكن".

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وقالت: "نبدأ أولاً بالتدريبات. وسيكون تأمين المقاتلات الخطوة التالية"، مشيرةً إلى "أنه جهد مشترك مع الدنمارك وبلجيكا والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين. وسنقوم بتسريع الأمر الآن بعد أن حصلنا على الضوء الأخضر" من واشنطن.

ويتوقع أن يكون تسليم الطائرات معقداً. وأكدت الوزيرة الهولندية أن "المملكة المتحدة ليس لديها مقاتلات إف-16".

من جهته، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن مشاركة برلين "ليست ذات صلة لأننا ببساطة لا نملك مقاتلات إف-16 ولا يمكننا المساعدة في تدريب الطيارين".

كما أعلنت السويد ولاتفيا وإستونيا أنها لا تمتلك طائرات إف-16.

وقد تؤمن هذه الطائرات لكييف من قبل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لم تصدر إعلانات بعد أو من قبل الولايات المتحدة.

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