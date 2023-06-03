روسيا: سنعود لمعاهدة ستارت إذا تخلت أميركا عن موقفها العدائي
وزارة الخارجية الروسية: بغض النظر عن أي إجراءات أو إجراءات مضادة من الجانب الأميركي، فإن قرار تعليق معاهدة ستارت لم يتزعزع
نقلت وكالات أنباء روسية عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، قوله إن روسيا ستعود إلى الالتزام الكامل بمعاهدة نيو ستارت إذا تخلت واشنطن عن "موقفها العدائي" تجاه موسكو.
وقالت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة، بما في ذلك المعلومات المحدثة عن مواقع الصواريخ والقاذفات، وذلك رداً على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.
وقال ريابكوف إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لموسكو، وإن قرار روسيا تعليق معاهدة نيو ستارت ما زال سارياً على الرغم من أي إجراءات مضادة.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عنه قوله: "بغض النظر عن أي إجراءات أو إجراءات مضادة من الجانب الأميركي، فإن قرار تعليق معاهدة ستارت لم يتزعزع".
وأضاف: "شرطنا للعودة إلى إعادة تفعيل المعاهدة بالكامل هو أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها العدائي بالأساس تجاه روسيا".
-
انخفاض صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا بنسبة 21% في مايومع تراجع المعروض بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي طاقة
-
بيانات تظهر مقتل 1800 شخص بالسودان.. ودفن 180 جثة مجهولةالهلال الأحمر قال إنه منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، دفن متطوعون 102 جثة مجهولة الهوية في مقبرة الشقيلاب بالعاصمة و78 جثة أخرى في مقابر بدارفور السودان
-
صنعاء.. الحوثيون يهدمون منزل وكيل وزارة الداخليةيقع منزل وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً في "المشروع الليبي" بحي الجراف في العاصمة اليمنية اليمن