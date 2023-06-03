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Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. (Reuters)
سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
روسيا و بوتين

روسيا: سنعود لمعاهدة ستارت إذا تخلت أميركا عن موقفها العدائي

وزارة الخارجية الروسية: بغض النظر عن أي إجراءات أو إجراءات مضادة من الجانب الأميركي، فإن قرار تعليق معاهدة ستارت لم يتزعزع

العربية.نت
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نقلت وكالات أنباء روسية عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، قوله إن روسيا ستعود إلى الالتزام الكامل بمعاهدة نيو ستارت إذا تخلت واشنطن عن "موقفها العدائي" تجاه موسكو.

وقالت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة، بما في ذلك المعلومات المحدثة عن مواقع الصواريخ والقاذفات، وذلك رداً على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.

من توقيع اتفاقية نيو ستارت في 2010
من توقيع اتفاقية نيو ستارت في 2010
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وقال ريابكوف إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لموسكو، وإن قرار روسيا تعليق معاهدة نيو ستارت ما زال سارياً على الرغم من أي إجراءات مضادة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عنه قوله: "بغض النظر عن أي إجراءات أو إجراءات مضادة من الجانب الأميركي، فإن قرار تعليق معاهدة ستارت لم يتزعزع".

وأضاف: "شرطنا للعودة إلى إعادة تفعيل المعاهدة بالكامل هو أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها العدائي بالأساس تجاه روسيا".

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