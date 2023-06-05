"وصمة عار".. بريغوجين يؤكد خسارة موسكو جزءاً من باخموت

أكد قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استعادت جزءاً من بلدة بيرخيفكا شمال باخموت شرق أوكرانيا، واصفة ما حصل بأنه "وصمة عار".

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، قد أعلن اليوم أن قوات بلاده تواصل التقدم بالقرب من باخموت.

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وتابع سيرسكي قائلا إن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة، مضيفا عبر تطبيق تليغرام للمراسلة "نواصل المضي قدما".

استمرار الاشتباكات

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية أمس إن الاشتباكات استمرت حول باخموت التي تعرضت لدمار كبير في شرق البلاد وإن موسكو ما زالت تتكبد "خسائر فادحة" رغم تراجع نسبي في حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تقريرها اليومي أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت، وشنت عددا من الضربات الجوية والقصف المدفعي على قرى مجاورة.

وأعلنت روسيا في أواخر الشهر الماضي السيطرة على باخموت عقب ما أصبح أطول معارك الحرب وأكثرها دموية، لكن أوكرانيا تقول إن قواتها لا تزال تحتفظ بموطئ قدم محدود في المدينة، وتنفي أن موسكو تسيطر بشكل كامل على المدينة.

يرى محللون عسكريون أن باخموت، التي بلغ تعدادها السكاني قبل الحرب 70 ألف نسمة، ليس لها أي قيمة استراتيجية لكن موسكو قالت إن الاستيلاء عليها سيساعد قواتها في التوغل لعمق أكبر في شرق أوكرانيا.

بريغوجين حذّر

يذكر أن بريغوجين قال أمس إن القوات الأوكرانية ربما تكون قد نصبت مواقع مراقبة في باخموت.

وأضاف في منشور صوتي على تليغرام "إن كان الأمر كذلك، فانتظروا الخطوات المقبلة إذن".

وأعلن بريغوجين قبل أيام أن 99% من مقاتليه غادروا باخموت بعدما سلموا المدينة إلى الجيش الروسي.